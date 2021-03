Fortement impacté par la pandémie, le secteur a pu bénéficier de nombreuses aides, rappelle Lex Delles, mardi, face aux députés. Mais pour survivre, il devra aussi faire preuve «d'innovation et de créativité».

Le tourisme doit se réinventer

(ASdN) - Si la vague de faillites n'a pas encore frappé, nul doute que l'hôtellerie ne sortira pas indemne de la pandémie. Pour limiter les dégâts, Lex Delles (DP) en est convaincu, l'hôtel de demain devra être différent. Le secteur devra ainsi miser sur l'insolite, a souligné mardi le ministre du Tourisme face aux députés.

L'avenir n'appartient donc pas à ceux qui se lèvent tôt, mais à ceux qui feront preuve d'innovation et de créativité. De son point de vue, l'important consiste à faire «vivre une expérience au visiteur», a-t-il notamment observé donnant l'exemple des MushRooms (des champignons sur pilotis, ndlr) d'Useldange.

Mais pour mettre en place de tels projets, encore faut-il des investisseurs. Sur ce point, le ministre se montre néanmoins «confiant». Selon lui, une multitude de projets fleurissent à travers le pays et de nombreux rendez-vous sont prévus dans ce cadre avec les communes.

Malgré ces perspectives encourageantes, force est de constater que le secteur a souffert de la pandémie. Les acteurs du secteur restent néanmoins aidés, rappelle-t-il. Le plan quinquennal, destiné à soutenir le secteur, prévoit ainsi une enveloppe de 60 millions d'euros entre 2018 et 2022. A ce jour, 30 millions d'euros ont déjà été attribués à des projets. La plus grosse partie, 37%, a été allouée aux communes, 20% aux syndicats et aux associations et 17% à l’hôtellerie.

A en croire le ministre, les bons d'hébergement offerts par le gouvernement ont également eu des retombées positives. A ce jour, pas moins de 107.000 bons ont été utilisés sur les 700.000 distribués. Soit une aide de 5,4 millions versée directement dans les structures d’hébergement.

Des bons qui ont également bien servi à promouvoir le Luxembourg en tant que destination touristique. En particulier par les résidents des pays frontaliers. Les Allemands, Français et Belges étaient ainsi les plus nombreux à visiter la capitale en 2019, loin devant d'autres pays de l'Union européenne comme l'Italie ou l'Espagne.

Au niveau des activités, les touristes aspirent au grand air. Les randonnées et circuits auto-pédestres restent notamment très plébiscités, tout comme le vélo grâce aux actions telles que le «Vëlosummer». A tel point que l'opération sera d'ailleurs reconduite en 2021.

