La pandémie de covid-19 va obliger le secteur à se réinventer. Et pour mener à bien sa mission, le pays affiche ses spécificités: proximité, nature et fidélité de ses visiteurs. Une opportunité à saisir selon le ministre du Tourisme Lex Delles (DP) et le directeur du LCTO Tom Bellion.

Le tourisme de proximité, atout du Luxembourg

En incitant, le 13 mai dernier, les Etats membres à rouvrir leurs frontières, la Commission européenne souhaitait faciliter la reprise du tourisme. Une mesure vitale pour les pays du sud de l'UE, dépendant économiquement de cette activité, alors que les prévisions de l'Organisation mondiale du tourisme tablent sur une baisse du nombre de touristes internationaux entre 60% et 80% selon différents scénarios.

Au Luxembourg, si la Place reste encore et toujours le principal pilier de l'économie, le tourisme est considéré comme l'une des pistes de diversification. Que ce soit le tourisme d'affaires ou la découverte culturelle et patrimoniale du pays. Mais ici aussi, les chiffres de fréquentation ne devraient pas battre des records. «C'est une reprise qui se dessine à l'horizon, mais ce n'est pas encore le vrai redémarrage. Même si la réouverture de l'Horeca tend à un retour vers une certaine normalité», précise Tom Bellion.

Pour le directeur du LCTO, «le port du masque, les mesures de distanciation sociale vont nous accompagner durant encore un certain temps. C'est notre devoir de mettre à disposition de nos clients des produits et des services qui tiennent compte de cette réalité». Comprenez une offre touristique adaptée à la nouvelle donne introduite par la pandémie de covid-19, centrée notamment autour des préoccupations sanitaires des clients.

Le tourisme aura son plan Jeudi 4 juin, 10h, Lex Delles tiendra une conférence de presse pour présenter les mesures du plan "Restart Tourism". Déjà certains dispositifs d'aides avaient été glissé dans le plan "Neistart Lëtzebuerg".



«La sécurité et la confiance sont plus que jamais la priorité absolue d'un bon nombre de voyageurs. Et dans ce contexte, le Luxembourg dispose d'un avantage important», assure Lex Delles (DP), ministre du Tourisme en assurant que la fidélité des visiteurs constitue un atout essentiel. Si le côté nature était, avant la crise, «le critère de sélection le plus important», il devrait le rester estime le ministre qui estime donc que «nous n'avons pas besoin de nous réorienter complètement, car notre destination touristique ne dépend ni des marchés lointains, ni de l'offre de transports publics existante, comme par exemple l'avion».



Selon les derniers chiffres en possession du Statec, 1.714.113 nuitées ont été enregistrées au Luxembourg sur l'ensemble de l'année 2018. Et parmi le tiercé des nationalités les plus présentes au pays, les Belges mènent la danse avec 294.147 devant les Allemands (221.331) et les Français (204.869). De quoi conforter le ministre de l'importance du «marché de proximité». Et aussi rendre pertinent le voucher de 50 euros offert bientôt à chaque résident et travailleur frontalier d'ici peu pour passer une nuitée au Grand-Duché.

«Nous avons l'opportunité de nous repositionner comme une destination touristique», renchérit Tom Bellion qui aura profité des semaines passées pour développer de nouveaux contenus digitaux destinés à valoriser la capitale. Pour mémoire, en 2019, les visiteurs restaient en moyenne 2,4 jours au Grand-Duché. Sans surprise, la région du Mullerthal et les Ardennes cumulaient la plus longue durée avec des séjours moyens de 4,4 et 4,1 nuitées, contre 2,1 nuitées dans le centre ou 1,8 à Luxembourg-Ville.

