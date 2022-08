Accessible au public cet été, le palais grand-ducal a notamment fait le plein de visiteurs.

Durant le weekend de l'Assomption

Le tourisme dans la capitale a retrouvé son niveau de 2019

Simon MARTIN

Depuis le début de l'année, le secteur touristique se relève peu à peu de la pandémie. Si, selon les dernières données du Statec, les chiffres du 1er trimestre 2022 étaient encore inférieurs à ceux de 2019 (de l'ordre de 30%, tant en termes d'arrivées que de nuitées), il semblerait que cette tendance s'inverse peu à peu depuis quelques mois.

«L'hôtellerie s’attend à un taux d'occupation de 70%» Le ministre du Tourisme se veut plus que confiant sur la saison touristique à venir. Il compte d'ailleurs sur tout un tas d'initiatives pour attirer les curieux.

Exemple concret dans la capitale lors du week-end prolongé de l'Assomption. En effet, le Luxembourg City Tourist Office n'a pu que constater que les visiteurs ont été nombreux durant ce weekend de trois jours. «Cet afflux considérable de visiteurs s'inscrit dans la tendance croissante observée dès le début de la saison touristique 2022», note d'ailleurs le LCTO.

Ce dernier a d'ailleurs relevé des niveaux semblables à ceux connus avant la crise sanitaire. Et pour cause, sur les quatre jours, du 12 au 15 août dernier, il a enregistré pas moins de 2.649 clients de passage au bureau d'accueil touristique de la place Guillaume II. «Par rapport à 2019, le nombre de visiteurs recensés atteint les 99,96%, ce qui indique donc un retour au niveau prépandémique», indique le LCTO. Des visiteurs majoritairement issus de la Grande Région et plus particulièrement de l'Hexagone. «Les visiteurs venant de France étaient les plus nombreux avec un total de 579 personnes, suivis de 513 visiteurs néerlandais, de 488 résidents allemands, de 162 visiteurs luxembourgeois et de 146 visiteurs belges».

460 visites du palais

Accessible au public cet été, le palais grand-ducal a également fait le plein de visiteurs. «460 visiteurs ont participé à 23 visites guidées du palais. Ceci représente un taux d’occupation de 100%, ce qui montre le grand intérêt du public pour cette visite guidée exclusive». Pour rappel, les visites guidées ont lieu jusqu’au 31 août 2022 inclus. Les tickets sont disponibles en ligne sur luxembourg-city.com et au bureau d’accueil touristique du LCTO de la place Guillaume II.

Le Bastogne War Museum, la référence du tourisme de mémoire Avec une toute nouvelle extension de 2.500 m² inaugurée en juillet, le musée bastognard situé à deux pas du Luxembourg renforce un peu plus son statut d'incontournable dans la Grande Région.

De plus, pendant ces quatre jours, 98 visiteurs (sur 140 places disponibles) sont allés à la découverte de la ville de Luxembourg en participant à une des visites guidées planifiées organisées par le LCTO, notamment la City promenade et le circuit Wenzel. «En outre, le LCTO a organisé 20 visites guidées avec guide personnel pour des groupes privés».

Rouvertes début juin en présence du Grand-Duc, les casemates de la Pétrusse brillent aujourd'hui d’un nouvel éclat grâce à une scénographie audiovisuelle innovante. Le public ne s'y est d'ailleurs pas trompé. «Depuis sa réouverture, un total de 2.803 visiteurs ont participé à l'exploration des casemates, représentant un taux d’occupation de 96,48% des places disponibles», annonce le LCTO, un sacré succès donc.

