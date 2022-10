Dans les campings, les hôtels ou les auberges de jeunesse, les touristes étaient au rendez-vous, permettant au Grand-Duché d'enregistrer presque autant de nuitées qu'en 2019.

Bilan de la saison 2022

Le tourisme a repris des couleurs au Luxembourg

Laura BANNIER Dans les campings, les hôtels ou les auberges de jeunesse, les touristes étaient au rendez-vous, permettant au Grand-Duché d'enregistrer presque autant de nuitées qu'en 2019.

Après une reprise amorcée en 2021, les spécialistes du tourisme ont de quoi se réjouir. En cette année 2022, les chiffres du Statec sont à nouveau à la hausse, soulignant la forte dynamique de relance dont fait preuve le secteur. Si le niveau d'avant-crise n'a pas tout à fait été retrouvé sur la période janvier-juillet, le taux de remplissage des hébergements pour le mois d'août laisse présager une hausse par rapport à 2021.

Le tourisme dans la capitale a retrouvé son niveau de 2019 Accessible au public cet été, le palais grand-ducal a notamment fait le plein de visiteurs.

«Les premiers retours des acteurs du tourisme laissent entrevoir un très bon bilan de la saison estivale», a déclaré Lex Delles (DP), le ministre du Tourisme, lors de la présentation du bilan de la saison touristique 2022, ce lundi 3 octobre. Les hébergements luxembourgeois ont unanimement enregistré une augmentation des nuitées et des arrivées par rapport à la saison dernière.

Dans le détail, ce sont les auberges de jeunesse qui ont connu la hausse la plus prononcée du nombre de nuitées réservées (+139% par rapport à 2021). Une impressionnante croissance notamment due à la reprise des voyages scolaires et de groupes. Du côté des campings, la tendance haussière se vérifie également, avec 54% de nuitées en plus réservées sur la période par rapport à 2021. Les hôtels enregistrent en parallèle une augmentation de 44% des réservations de nuitées.

Un tourisme local

Au total, le nombre de nuitées a donc cette année plus que doublé (+53%) dans les hébergements du pays. À noter que malgré ce regain d'activité, le secteur reste en dessous des chiffres enregistrés en 2019 (-8%). La durée moyenne du séjour a pour sa part fait l'objet d'une diminution, passant de 1,97 à 1,85 nuitée. Ce qui n'empêche pas d'être optimiste, seule la période janvier-juillet ayant été prise en compte dans l'élaboration de ces chiffres.

Les établissements hôteliers luxembourgeois ont en effet enregistré un bon taux d'occupation en août, situé à 66%, contre 44% en 2021. Les campings, eux, estiment que leur taux d'occupation se situe à 83% contre 60% pour ce même mois en 2021.

«L'intérêt pour la destination touristique du Luxembourg ne cesse de croître, notamment auprès des résidents», a souligné le ministre. Ces derniers semblent en effet avoir fortement contribué à la hausse du nombre de nuitées réservées cette année. Au total, 201.793 nuitées ont été réservées par la clientèle résidente sur les sept premiers mois de 2022, contre 163.726 sur la même période en 2021. Une hausse que connaissent aussi bien les hôtels que les campings et les autres établissements d'hébergement.

Plus de 250.000 visiteurs au Parc merveilleux

Et le succès de la saison touristique ne se mesure pas seulement au taux d'occupation des hôtels. L'application Visit Luxembourg, permettant aux touristes de planifier leur voyage, a, de son côté, enregistré une hausse de 38.500 téléchargements par rapport à 2021.

Environnement et sport vont de pair dans le Mullerthal Le Mullerthal-Ultratrail se dote d'un nouveau parcours et met l'accent sur les aspects écologiques.

Certains lieux mis en avant par cette plateforme ont d'ailleurs plus la cote que d'autres. Sur la première marche du podium des lieux les plus visités cette année dans le pays, on retrouve le Parc merveilleux de Bettembourg (261.935 visiteurs). Il est suivi par le château de Vianden (159.668 visiteurs) tandis que le Mullerthal Trail et ses quelque 88.000 randonneurs ferme la marche.

«Après avoir été durement touchées par la crise du covid-19, les entreprises du secteur du tourisme ont fait preuve d'une grande persévérance et d'un esprit innovateur», a estimé Lex Delles. Ces entreprises ont également pu compter sur diverses initiatives qui visaient à promouvoir les différentes régions du pays comme destinations touristiques à travers la campagne ''Lëtzbuerg, dat ass Vakanz''.

Le Luxembourg est une destination de premier choix pour les vacances. Lex Delles, ministre du Tourisme

Alors que la 6e édition du ''Guide for one day'' donnait l'occasion aux intéressés de découvrir le Grand-Duché sous un autre regard, le tout nouveau projet ''Vakans genéissen'' a permis à ses 750 participants de se mettre à table dans des sites idylliques le temps d'un repas servi par des chefs locaux. Visant à mettre produits régionaux et savoir-faire à l'honneur, l'initiative n'a cependant pas entièrement convaincu, les soirées n'affichant pas complet (1.000 places disponibles). «Le projet ne sera donc pas réorganisé à l'identique. Nous allons voir pour d'éventuelles adaptations», a confié le ministre.

Dans l'ensemble, cette saison touristique offre ainsi des perspectives réjouissantes pour le secteur, dans un pays qui ne cache pas son statut de «destination de premier choix pour les vacances». À l'avenir, le Luxembourg entend bien augmenter la qualité de ses différentes infrastructures touristiques en les adaptant aux besoins actuels, en particulier dans le secteur du cyclotourisme. À cet égard, le ministre a souligné la poursuite du développement du réseau de pistes cyclables et leur rattachement aux villes et aux attractions touristiques.

