Le timing se précise pour les travaux de l'A3

Patrick JACQUEMOT Il faudra bien cinq ans pour mener à bien tous les chantiers prévus sur l'axe menant de la capitale vers la France. Le ministre des Travaux publics, François Bausch, promet un premier coup de pelle à la mi-2021 pour le tronçon Croix de Gasperich-Livange.

Le tout ne représente que 12 kilomètres, mais le chantier qui s'annonce pour l'A3 a de quoi faire trembler. Comment engager de si lourds travaux sans paralyser l'autoroute la plus fréquentée du pays? Une question si difficile à résoudre qu'il n'est pas étonnant, au final, de constater qu'il aura fallu quatre années entre le vote du projet de passage à 2x3 voies sur une partie de l'axe et le début des opérations. Mais cette fois, parole de ministre de la Mobilité et des Travaux publics, «le planning prévoit un début à la mi-2021».

C'est (enfin) parti pour l'A3 en 2x3 voies L'autoroute la plus empruntée du Luxembourg entamera, dès 2021, son élargissement. L'idée étant de gagner dans les deux sens une voie de circulation supplémentaire, prioritairement dédiée aux transports en commun et covoitureurs.

Pour cette première étape, hommes et engins se concentreront sur la réalisation d'un nouveau passage à faune mais aussi l'élargissement du passage entre l'échangeur de Livange et la Croix de Gasperich. Ensuite, les tronçons s'enchaîneront dans un ordre désormais établi jusqu'en 2026.

Dans un planning idéal, se succéderont ensuite les phases suivantes :

tronçon B : Echangeur de Livange et viaduc de Livange)

tronçon C : Echangeur de Livange - Croix de Bettembourg)

tronçon E (Croix de Bettembourg - frontière française)

réaménagement de la Croix de Bettembourg.

Et plus question de changer le programme établi, chaque mission étant liée à la précédente. Ainsi, note le ministre, «pour débuter les travaux d'aménagement de la Croix de Bettembourg, il faudra que l'échangeur de Dudelange soit opérationnel et aménagé afin d'avoir la possibilité de dévier le trafic lors des travaux complexes de la Croix de Bettembourg qui permettent le passage des véhicules de l'A13 au-dessus de l'A3». Et ainsi de suite dans ce casse-tête BTP.

Covoitureurs, à gauche toute Comme l'A4, l'autoroute d'Esch, disposera en heures de pointe d'une voie dédiée aux seuls covoitureurs, le gouvernement entend qu'il en soit de même tout au long de l'A3 après le passage en 2x3 voies. Ainsi, des portiques avec signalisation dynamique viendront rappeler aux usagers que s'ils veulent circuler plus facilement, sur cette file gauche, ils ont tout intérêt à partager leur parcours avec plusieurs passagers.

Des fermetures partielles, temporaires ou plus complètes sont-elles à craindre? Oui, ne cache pas François Bausch. Voilà qui promet déjà de beaux ralentissements pour les frontaliers venus ou repartant en Lorraine par l'autoroute en voiture ou via les lignes de bus n°300 et 301.

En attendant dans le budget 2021, le gouvernement a déjà prévu de dégager une enveloppe de 20 millions d'euros pour le lancement des travaux. Sachant que la facture finale devrait approcher les 546 millions.

