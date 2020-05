Le testing généralisé dans les écoles attendra

Les députés ont évoqué ce mardi la stratégie des tests mise en place par le gouvernement. Une approche qui semble porter ses fruits si l'on se réfère aux derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé. Bien plus que le principe de l'immunité collective.

Eddy RENAULD Les députés ont évoqué ce mardi la stratégie des tests mise en place par le gouvernement. Une approche qui semble porter ses fruits si l'on se réfère aux derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé. Bien plus que le principe de l'immunité collective.

«Identifier les chaînes d'infection au virus Covid-19 pour pouvoir les briser.» Paulette Lenert (LSPA) a rappelé devant les députés des Commissions Santé et Education nationale l'objectif principal des tests à grande échelle mis en place au Luxembourg. Une stratégie qui doit permettre d'éviter de reconfiner la population au cours des prochaines semaines.

Face notamment aux députés CSV et Piraten, la ministre de la Santé a rappelé que cette méthode fait partie du plan de déconfinement décidé par le gouvernement. «Le principe général reste le même: toute personne testée positive sera isolée et les personnes qu'elle a fréquentées seront identifiées», a rappelé Paulette Lenert.

La stratégie de dépistage du gouvernement à la loupe Le Luxembourg a débloqué un budget de 4,7 millions d'euros pour tester l'ensemble de sa population. Avec l'objectif d'éviter une seconde vague. Mais comment s'y prennent concrètement les autorités sanitaires ? Explications.

Pour rappel, la stratégie de tests au Luxembourg se décline en trois catégories différentes: la population à risque à cause de son activité professionnelle dans le domaine de la santé, les personnes qui sont retournées en activités (construction, coiffeurs, écoles,...) et l'ensemble de la population sur base volontaire.

Au cours des discussions, les députés ont évoqué le principe de l'immunité collective. Selon les experts présents, cette approche ne doit pas être une piste. «Seulement 2% de la population a développé une immunité contre le virus alors qu'il est généralement admis qu'il faudrait atteindre un taux de 70% pour atteindre cette immunité collective», disent-ils.

Meisch invite élèves et enseignants au dépistage Le ministre de l'Education et de la Recherche a annoncé que les élèves, qui s'apprêtent à retrouver le chemin des lycées dans quelques jours, peuvent être testés sur base volontaire depuis ce mardi. Une opération qui vise avant tout à rassurer mais aussi à collecter un maximum d'informations sur le mode de propagation du covid-19.

Autre sujet abordé: les tests généralisés dans les écoles. «Ils auront bien lieu mais pas tout de suite», selon Claude Meisch (DP) qui estime «plus utile de tester la population scolaire avec un certain recul par rapport à la reprise». Le ministre de l'Education nationale faisant référence aux tests réalisés sur les élèves en dernière année et de leurs enseignants. Avant de reprendre le chemin des cours le 4 mai dernier, 1% des élèves et 0,6% des professeurs ont présenté un résultat positif.

Enfin, les députés ont abordé les différents modèles de prévision concernant le déroulement potentiel de la pandémie. Ces simulations servent de base au gouvernement dans la mise en place du déconfinement. Le pays dispose désormais de modèles qui reposent exclusivement sur des données luxembourgeoises ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines au moment où le coronavirus a commencé à se répandre en Europe.

