En cette année de super-élections, Déi Lénk veut prouver qu'une politique sociale et écologique peut être menée différemment, tout en faisant un pied de nez au gouvernement.

Luxembourg 6 6 min.

Réception du Nouvel An de Déi Lénk

«Le temps du toujours pareil est révolu»

Florian JAVEL En cette année de super-élections, Déi Lénk veut prouver qu'une politique sociale et écologique peut être menée différemment, tout en faisant un pied de nez au gouvernement.

«Prendre ses responsabilités» : tel était le bilan que le Premier ministre Xavier Bettel (DP) tirait de son gouvernement en automne dernier lors de son traditionnel discours sur l'état de la Nation - un leitmotiv qui l'a à nouveau hanté jeudi soir au centre culturel de Bonnevoie : «Pour qui donc ce gouvernement prend-il ses responsabilités ?», a lancé, sceptique, la co-speakerine et oratrice de la soirée, Carole Thoma, lors de la réception de Nouvel An de Déi Lénk. Y étaient réunis, outre les partisans, des représentants de la société civile, des membres de «La France insoumise», le musicien Serge Tonnar et, entre autres, l'ex-président de l'OGBL et de la Chambre des salariés, Jean-Claude Reding. «Les locataires ? Les petites entreprises ? Les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté ? Les enfants abandonnés par le système éducatif ?»

«Le DP bloque ce gouvernement pour avancer» Le parti déi Lénk n'a pas manqué de critiquer le manque d'action du gouvernement, ainsi que le manque de consensus entre les partenaires de la coalition lors de la présentation de son bilan parlementaire ce vendredi.

«Non, le gouvernement assume plutôt la responsabilité des grandes entreprises motivées par le profit, des bailleurs avides, du patronat et des gros revenus», reproche Thoma à la coalition gouvernementale. Le tableau que la co-speakerine a brossé de la coalition gouvernementale dans son discours a culminé dans l'appel à prouver au gouvernement qu'une politique sociale et respectueuse du climat est possible autrement.

Un résultat électoral fort de Déi Lénk serait la démonstration qu'il ne suffit pas de parler de justice sociale et de politique verte sans passer à l'action. Une démonstration «que l'opposition est plus que de la propagande sans contenu». Mais surtout une démonstration «que nous avons les choses en main» et que la spéculation sur le marché du logement, la crise climatique et les injustices ne sont pas des lois de la nature.

Le fait que Déi Lénk reste cette année autour de la barre des 5% sur deux sondages politiques, sans espoir d'augmenter son nombre de sièges, ne semble pas être une raison d'inquiétude lors de la réception du Nouvel An. Il manque certes un momentum positif, a expliqué le co-porte-parole du parti Gary Diederich au Luxemburger Wort, «mais nous sommes fermement décidés à aller vers les gens pour les convaincre» en cette année électorale. «C'est à nous de faire comprendre que nous avons des solutions réalistes qui changent vraiment les choses», ajoute Gary Diederich.

6 Lors de la réception de Nouvel An de Déi Lénk au Centre culturel de Bonnevoie, il n'y avait pas que des militants du parti, mais aussi des représentants de l'OGBL, de la mutualité, de l'ASTI et des invités de "La France insoumise". Photo: Laurent Blum

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Lors de la réception de Nouvel An de Déi Lénk au Centre culturel de Bonnevoie, il n'y avait pas que des militants du parti, mais aussi des représentants de l'OGBL, de la mutualité, de l'ASTI et des invités de "La France insoumise". Photo: Laurent Blum Lors de la réception de Nouvel An de Déi Lénk au Centre culturel de Bonnevoie, il n'y avait pas que des militants du parti, mais aussi des représentants de l'OGBL, de la mutualité, de l'ASTI et des invités de "La France insoumise". Photo: Laurent Blum Lors de la réception de Nouvel An de Déi Lénk au Centre culturel de Bonnevoie, il n'y avait pas que des militants du parti, mais aussi des représentants de l'OGBL, de la mutualité, de l'ASTI et des invités de "La France insoumise". Photo: Laurent Blum Lors de la réception de Nouvel An de Déi Lénk au Centre culturel de Bonnevoie, il n'y avait pas que des militants du parti, mais aussi des représentants de l'OGBL, de la mutualité, de l'ASTI et des invités de "La France insoumise". Photo: Laurent Blum Lors de la réception de Nouvel An de Déi Lénk au Centre culturel de Bonnevoie, il n'y avait pas que des militants du parti, mais aussi des représentants de l'OGBL, de la mutualité, de l'ASTI et des invités de "La France insoumise". Photo: Laurent Blum Lors de la réception de Nouvel An de Déi Lénk au Centre culturel de Bonnevoie, il n'y avait pas que des militants du parti, mais aussi des représentants de l'OGBL, de la mutualité, de l'ASTI et des invités de "La France insoumise". Photo: Laurent Blum

Un gouvernement dépassé avec des objectifs climatiques «peu ambitieux»

Dans son discours, Carole Thoma a surtout voulu convaincre les invités présents que le gouvernement actuel n'est plus viable. Celui-ci a glissé en mode crise et éteint le feu là où il brûle le plus - en oubliant d'éteindre «l'énorme feu couvant» à la source. «La majorité espère garder la tête hors de l'eau jusqu'à ce qu'elle puisse enfin retomber dans ses anciens schémas. Sans se rendre compte que ce sont justement ces schémas qui nous ont mis dans le pétrin», a résumé Thoma en évoquant la gestion de la crise par le gouvernement.

Les vieux schémas, cela signifie avant tout ignorer ce qui ne tourne pas rond. Notamment en ce qui concerne l'environnement et la construction de logements. Sur ce dernier point, Carole Thoma s'est montrée critique envers le plafonnement des loyers proposé par le ministre du Logement Henri Kox (Déi Gréng). Le ministre a proposé une loi qui est «contre-productive lorsqu'il s'agit de protéger les locataires». «Mais s'il s'agissait de permettre aux propriétaires de dégager des marges plus importantes, les Verts ont mis dans le mille».

La majorité espère garder la tête hors de l'eau jusqu'à ce qu'elle puisse enfin retomber dans ses anciens schémas. Carole Thoma, co-porte-parole de Déi Lénk

De même, la coalition ferait fausse route en matière de politique environnementale. Les objectifs climatiques du Luxembourg sont le «strict minimum» et «beaucoup moins ambitieux» que dans d'autres pays du monde. Le temps des petites réformes est révolu, a insisté Carole Thoma pour que le gouvernement prenne conscience de la situation de crise. «Une crise est toujours un tournant. Voulons-nous continuer comme avant ou voulons-nous une autre politique climatique ?» Pour tous ceux qui «vivent dans la réalité», il est clair qu'un changement de système est nécessaire, a-t-elle ajouté.

Déi Lénk et la guerre en Ukraine Carole Thoma a condamné les actions de la Russie en ce qui concerne la guerre en Ukraine : «Nous avons affaire à une guerre d'agression évidente». Il faut espérer que malgré «les innombrables provocations et escalades», une solution diplomatique soit trouvée le plus rapidement possible et que «la violence prenne fin». En conséquence, il faudrait à l'avenir investir davantage dans la diplomatie que dans la militarisation au Luxembourg. «Sinon, la spirale actuelle de l'armement entraînera davantage de conflits», prévient Carole Thoma. Le fait que la position de Déi Lénk vis-à-vis de la guerre ait porté préjudice politiquement au parti au cours des derniers mois est vu différemment par le co-speaker du parti, Gary Diederich : «Elle nous a certainement porté préjudice chez certains et d'autres y ont vu une position différenciée qui n'était pas simplement guidée par l'émotion». Le sujet polarise et les partis ont été stigmatisés comme étant soit pro-russes, soit pro-ukrainiens. «Mais nous ne sommes dans aucun des deux camps, nous sommes dans celui des gens qui souffrent de toutes les guerres», a ajouté Gary Diederich.

Attaque frontale contre le patronat et le LSAP

Mais ce qui a fait sensation jeudi soir, ce sont surtout les attaques frontales de Déi Lénk contre le LSAP. En effet, le parti serait plus que coresponsable de la «manipulation de l'index». Le parti, qui a tourné en 2018 des spots électoraux promettant de préserver l'index, serait coupable de l'avoir «massacré» au cours des négociations tripartites. Le LSAP a toutefois appris une chose, souligne Carole Thoma : «Que le LSAP n'a pas une position figée sur l'index et qu'il n'est plus fermé aux discussions sur une manipulation ou un plafonnement de l'index. Avec une social-démocratie aussi bon marché, qui a encore besoin du DP ?».

Le positionnement en politique étrangère depuis le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine a "nui à Déi Lénk chez l'un" et d'autres y ont vu "une position différenciée qui n'était pas uniquement guidée par l'émotion", déclare le co-porte-parole du parti Gary Diederich, interrogé par le "Luxemburger Wort". Photo: Laurent Blum

Un autre opposant au système d'indexation, l'UEL (Union des entreprises luxembourgeoises), s'est également retrouvé sous le feu des critiques jeudi soir. Ce n'est pas l'index qui est «asocial», comme le président de l'UEL l'avait affirmé il y a quelques semaines dans une interview radio, mais «les salaires inégaux et beaucoup trop bas» que le patronat verse aux citoyens pour leur travail.

En ce qui concerne les grandes entreprises, la sélectivité sociale est de toute façon toujours minimisée depuis des années. «Quand il s'agit de personnes privées, ils font attention à ce qu'une mère célibataire n'ait pas 50 euros de trop. Pour les grandes entreprises, ils ne voient pas les choses d'aussi près», a critiqué Carole Thoma.

En se présentant aux élections nationales, le parti veut donc offrir une perspective aux électeurs et montrer que la politique peut aussi être différente et que le temps du «toujours pareil» est révolu.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.