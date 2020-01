Une majorité des travailleurs interrogés disent rester disponibles une fois rentrés chez eux, selon une étude de Randstad publiée mercredi. Une tendance que le télétravail ne parviendra pas à régler entièrement, en l'absence de mesures législatives.

Luxembourg 2 min.

Le téléphone des salariés sonne aussi à la maison

Alexander ABDELILAH Une majorité des travailleurs interrogés disent rester disponibles une fois rentrés chez eux, selon une étude de Randstad publiée mercredi. Une tendance que le télétravail ne parviendra pas à régler entièrement, en l'absence de mesures législatives.

Le droit à la déconnexion fixé par l'accord de coalition attend toujours sa loi. Ce principe, qui doit assurer une séparation stricte entre travail et vie privée, n'est pas non plus entré dans les mœurs. Ainsi, la majorité des salariés interrogés par Randstad dans le cadre de son Workmonitor disent que le travail interfère avec leur temps libre. En cause, les appels et messages reçus en dehors des heures de travail et auxquels une majorité donne suite.

Le salaire minimum européen sur les rails Nicolas Schmit, le commissaire européen à l’Emploi, révélera sa proposition de dispositif minimal commun sur les salaires le 14 janvier. Les négociations avec les partenaires sociaux et les Etats membres pourront alors commencer.

Ils sont 63% des salariés sondés à répondre «à un moment opportun» aux sollicitations professionnelles en dehors des horaires de travail. Une disponibilité extensive qui n'est souhaitée par le patron que pour 47% des sondés. Si la coupure n'a pas lieu le soir, elle n'est pas plus nette pendant les congés. En effet, 64% des personnes interrogées admettent avoir du mal à couper les ponts avec leur employeur en période de vacances.

Parmi les salariés qui allongent ainsi leurs journées de travail, 31 % «n'ont obtenu ni temps libre ni rémunération en échange», à en croire la dernière étude de la Chambre des Salariés (CSL) sur le sujet. Dans le même temps, la durée de travail hebdomadaire a baissé en moyenne d'une heure depuis 2010, d'après les données du Statec.

Pour lutter contre cette flexibilité en grande partie imposée, la CSL suggère notamment de «bloquer tout accès du salarié à sa messagerie professionnelle entre 20h et 7h30, ainsi que durant les jours de repos, congés et fériés non travaillés».

Gramegna et les «rumeurs» de 48 jours de télétravail Alors qu'un accord de principe prévoyant notamment un doublement du seuil légal du travail à domicile entre la Belgique et le Luxembourg avait été conclu en mai dernier, le ministre des Finances indique jeudi que le texte «n'avait pas pour objet de couvrir le télétravail».

En attendant un consensus législatif sur la question, portée notamment par Dan Kersch, ministre du Travail et tout nouveau vice-Premier ministre, d'autres pistes existent. Comme celle du télétravail, avancée par l'organisme de représentation des salariés pour «réduire le stress».

En pleine progression au Grand-Duché cette forme de travail permettrait de soulager les travailleurs en leur épargnant le temps de transport, particulièrement pénible pour les frontaliers. Néanmoins, elle pourrait également contribuer à brouiller les cartes, le lieu de travail et le domicile ne faisant plus qu'un.