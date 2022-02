Un nouveau sentier de sculptures doit rappeler l'histoire industrielle entre Esch et Rumelange.

Le téléphérique Hadir doit rester inoubliable

(S.MN. avec Lucien WOLFF) Au tournant du siècle, alors qu'une quantité de minerai de fer devait être transportée de la région frontalière française vers l'usine sidérurgique de Differdange, la Hadir (Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange) fit construire un téléphérique de 12,7 km de long d'Ottange/Moselle à Differdange via Rumelange et Esch.

Il fut en service de 1906 à 1980. Sur le site du musée de la mine, deux pylônes porteurs avec des wagons de transport sont aujourd'hui conservés pour la postérité. Mais il existe aussi bien d'autres vestiges : ainsi, un certain nombre de pylônes se dressent encore aujourd'hui le long de l'ancienne ligne. La nature s'était emparée de la plupart d'entre eux. Mais ils ont été remis à jour.

Une initiative privée a développé l'idée de base

Une initiative privée avait en effet développé l'idée de commémorer symboliquement la «Seelebunn» (le funiculaire, NDLR). Dans ce but et dans le contexte de l'année culturelle Esch 2022, les communes de Rumelange et d'Esch, le Centre Nature et Forêt d'Ellergronn ainsi que le bureau d'architectes Beng se sont associés pour mettre en place un projet artistique sous le titre de travail «Funiculaire».

Lors de la récente réunion du conseil communal, le bourgmestre de Rumelange Henri Haine (LSAP) a donné plus de détails. Sur une distance de 2,5 km, quatre sculptures en bois de chêne seront érigées sur les anciennes fondations du téléphérique et deux dans le Escher Ellergronn et deux sur la colline de Rumelange, autrefois connue sous le nom de «bei de Gewiichter».

Wouter van der Vlugt à la création

L'artiste engagé est le Néerlandais Wouter van der Vlugt, établi au Luxembourg, qui s'est inspiré, selon ses propres mots, de la verticalité des mâts et de la forme naturellement organique de la forêt où ils se trouvaient. Les deux communes fourniront le bois nécessaire. Les deux premières sculptures devraient être érigées d'ici juillet 2022 et les travaux devraient être terminés à l'automne prochain. Le devis s'élève à 125.000 euros. Le projet, qui n'est pas soutenu par des subsides, prévoit également un sentier de promenade qui reliera Escher Ellergronn au musée de la mine de Rumelange. Il comprendra également des panneaux explicatifs sur ce secteur non négligeable de l'industrie du minerai de fer.

