Si ce début d'année a été marqué par une reprise des infections, le nombre d'injections anti-covid a lui aussi progressé parmi les 12 ans et plus au Luxembourg.

Bilan sanitaire

Le taux de vaccination dépasse les 81% au Luxembourg

Longtemps, la barre des 85% a été signalée comme le niveau à atteindre pour arriver à une immunité collective face au covid. Mais plus ce seuil s'approche et plus il y a lieu de douter qu'une fois ce stade franchi l'épidémie ne sera plus qu'un lointain souvenir. Pour l'heure, le virus circule toujours rapidement (+89% de nouveaux cas d'une semaine à l'autre) même si centres de vaccination, cabinets médicaux, hôpitaux et équipes mobiles multiplient les injections des quatre sérums autorisés au Luxembourg. Selon le dernier rapport hebdomadaire du ministère de la Santé, le taux de vaccination serait de 81,4% parmi les 12 ans et plus du pays.

Au lendemain du Nouvel An, ce taux était 1% plus bas. Mais la deuxième semaine de 2022 a été marquée par un nombre élevé de passages sous les seringues. Ainsi, du 3 au 9 janvier, 42.005 doses de vaccin ont été administrées. Soit la sixième meilleure ''performance'' depuis le lancement de la campagne vaccinale le 28 décembre 2020. De fait désormais 450.399 personnes présentent un schéma vaccinal complet.

Reste que face à la poussée épidémique, la question de l'obligation vaccinale est plus que jamais au centre de l'actualité nationale. Devant les députés, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) n'a pas caché, lundi, qu'en huit ans de gouvernance, «ce sera une des plus difficiles décisions auxquelles je prendrai part et qu'il faut trancher». Le chef du gouvernement et le parlement pourront s'appuyer (se retrancher) derrière l'avis sollicité du groupe de cinq experts désignés mais le débat promet d'être compliqué. A l'image des divergences qui affectent de plus en plus l'opinion publique au sujet des choix sanitaires pris par l'exécutif.

D'ores et déjà, Xavier Bettel a signifié qu'il comptait sur un choix clair exprimé par la Chambre. Sous-entendu, au-delà de la majorité DP-LSAP-Déi Gréng dont les 31 élus ont été les seuls à voter la 24e version de la loi covid en début de semaine. Sachant que la contrainte de se faire vacciner contre le covid (à l'origine de 930 décès au Grand-Duché) compte des soutiens, notamment dans les milieux de santé. Ces derniers temps, la Fédération des hôpitaux, la COPAS, ou encore l'Association des Médecins AMMD ont fait savoir tout l'intérêt qu'ils portaient pour cette solution.

En attendant que la question soit tranchée, la vaccination au Luxembourg reste basée sur le principe du volontariat.





