Le taux des nouvelles infections a bondi de 23% la semaine passée

Simon Laurent MARTIN Dans sa dernière rétrospective, la Santé confirme la stabilité des indicateurs de l'épidémie, si ce n'est une hausse du nombre d'infections ainsi qu'un nombre trop élevé de décès.

Les semaines se suivent et se ressemblent à peu de choses près pour la Santé et sa rétrospective Covid quotidienne des chiffres de la semaine écoulée. Si le virus continue de circuler de manière particulièrement active au Luxembourg, l'épidémie semble être désormais gérée d'une main de maître par l'ensemble des acteurs de la Santé. Il n'empêche que pour la semaine du 21 au 27 mars dernier, le nombre de personnes testées positives au covid-19 a augmenté de 7.791 à 9.550, soit une augmentation de 23%.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 21 au 27 mars a lui aussi augmenté de 20.255 à 24.603, ce qui peut expliquer cette hausse des nouveaux cas. Notons que la moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au covid-19 est de 35,6 ans.

Penchons-nous maintenant sur les indicateurs des hospitalisations, 32 nouvelles admissions de patients testés positifs ont eu lieu dans l’unité des soins normaux, contre 36 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a augmenté de 3 à 4. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 55 ans. Voilà déjà plusieurs semaines que la situation se stabilise dans les hôpitaux du Luxembourg.



Rappelons toutefois que parmi les hospitalisations, 17 patients sur 32 hospitalisés en soins normaux n’étaient pas vaccinés (15 patients avaient un schéma vaccinal complet), alors que 3 patients sur 4 en soins intensifs n’étaient pas vaccinés.

La semaine dernière, 17 nouveaux décès en lien avec une infection au covid-19 sont à déplorer. L’âge moyen des personnes décédées est de 78 ans.

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif a augmenté à 1,18 (1,12 la semaine précédente), ce qui signifie donc que l'épidémie a tendance à s'accélérer. Le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est quant à lui passé de 38,46% à 38,82%.

Encore des premières doses

La plus grande augmentation est enregistrée chez les 0-14 ans (+37%), suivi des 75 ans et plus (+23%). À noter que pour la semaine du 21 au 27 mars, les autotests certifiés dans les écoles représentent 28% des cas chez les 0-14 ans et 14% des cas chez les 15-29 ans.

Malgré la levée de la majorité des restrictions sanitaires, il est toutefois important de noter que des Luxembourgeois ont décidé de franchir le pas de la vaccination pour la première fois la semaine dernière. Ainsi, pour la semaine du 21 au 27 mars, 1.776 doses ont été administrées au total. 145 personnes ont reçu une 1re dose, 476 une 2e dose, 937 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 218 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 29 mars à 1.274.609.

471.914 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,5% par rapport à la population vaccinable.

