Le taux de chômage n'a pas pointé aussi bas depuis 2009

Laura BANNIER Le taux de chômage du Grand-Duché poursuit sa décrue en janvier 2022, pour s'établir à 4,9%, son plus faible taux depuis 13 ans.

Il faut remonter en 2009 pour constater de tels chiffres. Le taux de chômage luxembourgeois s'est établi à 4,9% en janvier 2022, poursuivant ainsi une décrue engagée depuis le mois de janvier 2021. En un an, le nombre de demandeurs d'emploi résidents disponibles inscrits à l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) a ainsi enregistré une baisse de 22%, révèle l'institution dans un communiqué.

La dégringolade du taux de chômage, après une hausse spectaculaire enregistrée au tout début de la pandémie, concerne toutes les catégories de demandeurs d'emploi. Les chômeurs inscrits depuis plus de 12 mois sont ainsi concernés par cette baisse, même s'ils représentent toujours 49,3% des demandeurs d'emploi disponibles, soit une baisse d'à peine un pour cent par rapport au mois de décembre 2021. S'établissant à 5.500 demandeurs d'emploi, ces chômeurs de longue durée sont cependant moins nombreux qu'en janvier 2021 (-21,9%).

Au total, le nombre de résidents à la recherche d'un emploi s'élève à 15.470 au 31 janvier 2022. Si une hausse du nombre de nouvelles inscriptions a été décelée durant ce mois, elles restent relativement faibles, indique l'ADEM. Ainsi, 2.359 personnes ont entamé cette démarche, qui peut désormais s'effectuer entièrement en ligne, soit une baisse de 341 inscriptions, par rapport au mois de janvier 2021. «Le nombre d’inscriptions se situe en dessous du niveau constaté en 2018», souligne l'agence.

Le nombre de nouvelles offres d'emploi ne connaît toujours pas d'accalmie. Il avait connu un nouveau record annuel en décembre, s'établissant à 42.745 postes vacants déclarés au cours de l'année 2021. En janvier 2022, il poursuit cette dynamique avec 4.083 postes déclarés à l'ADEM, soit une hausse de 46% par rapport à janvier 2021. Au 31 janvier 2022, 10.769 postes étaient ainsi disponibles dans le pays, soit une progression annuelle de 63,6%.

Parmi les postes déclarés vacants au cours du mois de janvier, certains profils étaient particulièrement recherchés. Ainsi, les études et le développement informatique (186 postes), la comptabilité (159 postes) et le secrétariat (128 postes), constituaient les professions les plus prisées par les recruteurs luxembourgeois.

