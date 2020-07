Si le nombre de salariés non présents à leur poste en raison de maladies est resté stable entre 2018 et 2019, le phénomène a connu un pic inédit en mars 2020, selon les données du ministère de la Sécurité sociale présentées vendredi. Et ce, avant un retour à la normale en mai et juin.

Le taux d'absentéisme bondit en raison du covid-19

Jean-Michel HENNEBERT

A situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. La mise en place du confinement par le gouvernement, mi-mars, aura eu pour conséquence directe une hausse spectaculaire du nombre d'absences pour cause de maladie, selon les données du ministère de la Sécurité sociale présentées vendredi. +48% pour l'ensemble du mois de mars 2020 par rapport à son niveau un an plus tôt. Durant ce mois, le taux d'absentéisme des salariés a atteint 6,3%, contre 4,2% en mars 2019.

Une donnée qui «illustre concrètement les effets de la crise sanitaire du covid-19», indique Romain Schneider (LSAP), ministre de la Sécurité sociale, en insistant toutefois sur l'effet très sporadique de cette hausse spectaculaire «puisque les chiffres pour les mois suivants sont redescendus pour se rapprocher de la normale en mai et juin». La donne pourrait toutefois être différente pour le mois de juillet, avec le regain enregistré du nombre de nouvelles infections fin juin, liées notamment au non-respect des gestes barrières par certains clients de bars ou lors de fêtes privées. Il est effectivement probable que le taux d'absentéisme reparte à la hausse

Pour expliquer ce boom inédit de l'absentéisme au cours du mois de mars, plusieurs facteurs entreraient en jeu à en croire Thomas Dominique, directeur de l'Inspection générale de la Sécurité sociale. Que ce soit «l'impact des différentes mesures administratives prises pour le confinement au sein des pays voisins, notamment pour les travailleurs frontaliers» ou «l'instauration d'un congé spécial pour raison familiale qui a fortement influé sur les comportements». Un dernier point qui montrerait, selon Romain Schneider, que les salariés «n'ont pas abusé du système».

Interrogé sur le coût pour la CNS de cette hausse de l'absentéisme, le ministre rappelle qu' «un accord avec le ministre des Finances a été trouvé pour permettre un transfert de budget d'un montant maximal de 500 millions d'euros». Une somme qui vient s'ajouter aux 23 milliards d'euros de réserves de la CNS pour couvrir la branche maladie. Ce qui pousse Romain Schneider à se dire «serein» quant à l'évolution de la situation pour le court et le moyen terme. En ce qui concerne un horizon plus lointain, le locataire de la rue Sainte-Zithe indique d'ores et déjà qu'une «révision des prévisions sera prochainement lancée». Que ce soit pour le financement de la branche maladie ou du système de pensions.

Pour l'année 2019, les différents indicateurs du taux d'absentéisme se révèlent être stables par rapport à 2018. L'an passé, 55% des salariés du Grand-Duché ont été absents au moins une fois pour maladie. La durée moyenne de leur absence s'élevait à huit jours et le taux global d'absentéisme s'élevait à 3,9%. Tendance à la hausse depuis 2006.



A noter enfin que si le nombre d'absences de courte durée liées à la grippe notamment est en baisse, celui des absences supérieures à 21 jours continue de progresser. Liées à ce que le ministère classe sous l'appellation «troubles mentaux et du comportement», ces absences pour dépression, stress ou burn-out constituent un phénomène «généralisé en Europe et qui prend de plus en plus d'ampleur au Grand-Duché», selon Romain Schneider.

Pour y répondre, le ministre de la Sécurité sociale préconise une réponse concertée de plusieurs ministères et qui passera notamment par «le développement du contrôle médical qui ne sert pas seulement à sanctionner, mais aussi éventuellement à orienter les salariés avant qu'il ne soit trop tard».

