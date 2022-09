Le tabac luxembourgeois délaissé pour la contrebande

Si le commerce de tabac transfrontalier a augmenté de façon continue entre 2017 et 2019, il a été stoppé net en 2020, pandémie oblige, mais n'a pas repris en 2021. La faute, en partie, à l'évolution grandissante du marché illicite.

Simon MARTIN Si le commerce de tabac transfrontalier a augmenté de façon continue entre 2017 et 2019, il a été stoppé net en 2020, pandémie oblige, mais n'a pas repris en 2021. La faute, en partie, à l'évolution grandissante du marché illicite.

15 millions, c'est le nombre de Français qui fument de manière régulière. Cela correspond donc à un tiers de la population âgée entre 12 et 75 ans. Malgré une taxation de plus en plus élevée, ce chiffre reste stable, contrairement au Luxembourg où le tabagisme affiche une hausse inquiétante. Et justement, face à la hausse du prix du paquet, de nombreux Français ont parfois fait le choix de braver les kilomètres pour se fournir en tabac chez leurs voisins luxembourgeois. A ce jeu-là, beaucoup se font pincer par les douanes car revenant du Grand-Duché avec des quantités parfois astronomiques de tabac.

Si ce marché transfrontalier représente une manne financière considérable pour l'Etat (la vente de tabac en 2021 au Luxembourg a rapporté 752 millions d'euros à l'Etat), comment a évolué ce dernier ces dernières années? La Seita, société française d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, s'est penchée sur l'évolution du marché du tabac en France et plus particulièrement sur les habitudes d'achat des consommateurs. Dans un premier temps, l'étude pointe du doigt un fait pour le moins interpellant: les livraisons de produits du tabac dans le réseau des buralistes sont passées de 54.525 tonnes en 2017 à 43.188 en 2021. Un chiffre en nette baisse donc, contrairement au nombre de fumeurs qui, comme indiqué ci-dessus, reste stable.

Un énorme et lucratif marché parallèle

Comment l'expliquer? À en croire l'étude, tout simplement par l'achat hors du réseau officiel des buralistes. Ce marché parallèle, il peut être soit légal (commerce transfrontalier, au Luxembourg donc) mais aussi illégal avec la contrebande (importation illégale de produits authentiques), les marques blanches (des cigarettes à bas coût produites légalement par de petits acteurs) mais aussi la contrefaçon pure et dure (copies de marques légales).

Selon la Seita, la part des achats dans ce marché parallèle, légal ou non, ne cesse de progresser, passant de 24,57 % à 35,46 % entre 2017 et 2021. Ce qui signifie que plus d'une cigarette sur trois est achetée hors du réseau des buralistes.

Toutefois, ce n'est pas le Luxembourg qui en tire profit, bien au contraire. En effet, la part des achats transfrontaliers, après une hausse constante en lien avec la stratégie gouvernementale de hausse des taxes, s'est littéralement effondrée en 2021 et est aujourd'hui supplantée par l'explosion de la contrefaçon. «Et le rapprochement des trafiquants au plus près des consommateurs», peut-on lire dans l'étude.

En 2020, les achats frontaliers représentaient encore pas loin de 20% des sources d'achat du tabac des Français. En 2021, cette donnée est tombée aux environs de 5%. Pour la même période, en l'espace d'un an donc, les achats de contrebande et de contrefaçon sont quant à eux passés d'environ 15% à près de 30%. En d'autres termes, le tabac luxembourgeois semble ne plus avoir autant la cote qu'auparavant auprès des Français.

Des saisies records en 2021

Il suffit de s'intéresser aux chiffres des saisies des douanes pour se rendre compte de l'explosion de ce phénomène. En 2017, 238 tonnes de produits du tabac issus de la contrebande ou de la contrefaçon ont été saisies. Cette donnée n'a fait qu'augmenter d'année en année si bien que 2021 fut une année record avec 400 tonnes saisies. «La France est le pays d'Europe le plus touché par la consommation de produits de contrebande et de contrefaçon en Europe», précise l'étude.

Celle-ci fait également logiquement remarquer que les régions frontalières sont particulièrement impactées par le phénomène, en raison de l'accès facilité à des produits moins chers. Cela dit, selon les données les plus récentes de la Seita, on remarque que dans le Grand Est, les achats issus de marchés parallèles proviennent autant de la contrefaçon que des achats transfrontaliers. Autrement dit, l'attractivité du Luxembourg ne semble plus faire autant rêver les fumeurs français qu'auparavant, ces derniers préférant se tourner vers le marché illégal.

Un marché qui s'est implanté à une vitesse monstre et ce, dans toute l'Europe. En effet, entre 2017 et 2021, la part de produits de contrefaçon dans la consommation totale a été multipliée par plus de 5.700 ! «Si la contrefaçon était anecdotique en 2017, le confinement, l'inaccessibilité de produits frontaliers et la difficulté à se procurer des produits de contrebande a ouvert un nouveau marché pour les trafiquants, se rapprochant au plus près des consommateurs. Le nombre d'usines clandestines produisant des cigarettes de contrefaçon augmente sensiblement, passant de 93 usines démantelées en 2019 à 125 en 2021», indique la Seita.

Cet inquiétant phénomène est-il déjà une réalité au Luxembourg? Difficile de l'affirmer, il est en tout cas aux portes du Grand-Duché. En effet, en mars dernier, une usine clandestine de cigarettes illégales était découverte à Arlon (Belgique), à deux pas de la frontière. Là, deux millions de cigarettes avaient été saisies. À l'époque, on estimait la valeur de cette saisie à un million d'euros. Neuf «ouvriers» originaires d'Ukraine avaient été arrêtés à Arlon. Les cigarettes fabriquées étaient apparemment destinées aux marchés anglais... et français ! Ce coup de filet avait en tout cas permis de mettre également la main sur 40 millions de cigarettes illégales dans le port d'Anvers et de découvrir d'autres usines clandestines, en Belgique ainsi qu'en France.

Et puis, en février dernier, un vaste trafic illégal de cigarettes était également mis au jour à l'aéroport du Findel. Au total, 17 tonnes de marchandises avaient été découvertes.

