Le système éducatif affronterait «une crise grave»

Les enseignants du secondaire vivent leur travail comme stressant et le déconseillent aux jeunes, selon les conclusions d'un sondage commandité par le syndicat SEW, présenté mercredi. Explications.

(Jmh avec Michèle Gantenbein) - Sentiment de non-reconnaissance professionnelle, métier perçu comme «stressant ou très stressant» ou absence de respect. Telles sont les principales réponses du sondage commandité par le syndicat d'enseignants SEW/OGBL et présenté mercredi. Une enquête menée auprès de 370 professeurs du secondaire - et donc non représentatif -, mais qui viendrait corroborer les résultats obtenus par un sondage similaire effectué en 2018 auprès des enseignants du fondamental.

Si le syndicat reconnaît l'étroitesse de l'échantillon, il estime cependant pouvoir «tirer des conclusions générales» et dénonce donc les dérives d'un métier que 57% des sondés «déconseillent aux plus jeunes». Pour expliquer cette situation, qualifiée de «crise grave», Patrick Arendt, président du SEW et Jules Barthel, vice-président, mettent en avant notamment «les différentes réformes» mises en place au cours des dix dernières années, ou bien encore «le manque de personnel et d'infrastructures pour mettre en œuvre les choses correctement» ou bien la baisse du nombre d'heures de soutien aux élèves en difficulté.

Afin de lutter contre la pénurie d'enseignants, des candidats issus de l'institut de formation et de formation continue de l'IFEN ont été recrutés depuis 2018 . «Nous avons besoin d'eux», assure Patrick Arendt, qui estime toutefois qu'«à long terme, ce n'est pas une solution». Et ce dernier de plaider pour que «tout soit fait pour que suffisamment d'enseignants soient à nouveau formés.»