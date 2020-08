5.247 ménages à faible revenu ont pu bénéficier d'une aide à la location de logement entre le 1er janvier et la mi-juillet 2020. Un chiffre qui ne représente toujours que 15% des ménages éligibles, regrette le ministre du Logement.

Le succès relatif de la subvention de loyer

Introduite le 1er janvier 2016, la subvention de loyer vise à «aider les ménages à faible revenu à accéder en location à un logement décent». Et cela notamment via un subside réévalué au printemps dernier en raison de crise du coronavirus, et désormais compris entre 134 et 294 euros par mois. Si jusqu'à présent, la mesure ne semblait pas recueillir le succès escompté en raison selon lui d'«un manque d'information», Henri Kox (Déi Gréng), le ministre du Logement se réjouit de «constater que le nombre de bénéficiaires a considérablement augmenté» ces derniers temps.

En effet, dans une réponse parlementaire adressée mercredi à Yves Cruchten (LSAP), le ministre vert révèle que 5.247 ménages ont pu bénéficier de cette aide au cours du premier semestre de 2020 (chiffres arrêtés le 15 juillet). A titre de comparaison, ils étaient 5.901 sur l'ensemble de l'année 2019, et 4.433 en 2018.

Toutefois, au regard de la population potentiellement bénéficiaire estimée à 34.000 ménages, le chiffre demeure plutôt modeste. Malgré une campagne de promotion lancée en avril, via des spots radio, des posts sur Facebook et Instagram et autres annonces dans la presse, les quelque 65% de l'ensemble des locataires du marché privé qui pourraient faire une demande se montrent encore timides.



Selon Henri Kox, le fait que seulement 15% des ménages éligibles aient touché la subvention en 2020 «ne tient pas à une lourdeur administrative». Le ministre du Logement en veut pour preuve «la brièveté des délais pour traiter les demandes». En effet, 71% d'entre elles sont traitées endéans les 50 jours qui suivent leur introduction et 22% le sont dans un délai entre 50 et 100 jours. Seules donc environ 6% des demandes nécessitent un temps de traitement supérieur à trois mois.

La subvention de loyer revue à la hausse Pour répondre aux conséquences de la crise du covid-19, le ministère du Logement indique jeudi non seulement que les procédures d'expulsion ont été suspendues pour la durée de l'état de crise, mais aussi que l'aide accordée aux ménages à faibles revenus a été revalorisée.

A côté des 5.247 dossiers acceptés en 2020, figurent aussi 833 ménages ayant essuyé un refus d'obtention de la subvention. Soit 9% du total des demandes. Dans la majorité des cas (369), ce refus était motivé par le fait que le taux d'effort consacré au paiement du loyer était inférieur aux 25% du revenu ménager requis.

Pour rappel, pour toute information concernant les aides au logement le Guichet unique des aides au logement est joignable par courriel à l'adresse guichet@ml.etat.lu et par téléphone (8002 1010).

