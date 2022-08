Primée à Cannes pour sa performance dans «Corsage», Vicky Krieps se confie à quelques semaines de la sortie en salle du film.

«Le succès n'est pas le but de ma vie»

«Corsage», le film dans lequel l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps incarne l'impératrice Sissi, un rôle pour lequel elle a remporté un prix d'interprétation au Festival de Cannes dans la catégorie «Un certain regard», sortira dans les salles luxembourgeoises le 7 septembre prochain, soit à temps pour la rentrée. C'est ce qu'a annoncé le coproducteur luxembourgeois du film, Samsa Film. Dans les pays germanophones, le film de la réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer est déjà à l'affiche depuis quelques semaines et le correspondant du Luxemburger Wort à Berlin, Patrick Heidmann, a déjà pu s'entretenir longuement avec Vicky Krieps.

Vicky Krieps, vous avez proposé à la réalisatrice Marie Kreutzer de tourner un film sur Elisabeth dès la fin de votre film en commun «Was hat uns bloß so ruiniert» (Qu'est-ce qui nous a ruinés ?), car, jeune femme, vous n'aviez pas seulement regardé les films «Sissi», mais aussi lu une biographie sur l'impératrice. Qu'est-ce qui vous intéressait tant chez cette femme ?

Vicky Krieps: En lisant ce livre à l'époque, j'ai été très étonnée et je me suis posé des questions. Qui était vraiment cette femme? Pourquoi se construisait-elle des appareils de fitness ? Pourquoi n'avait-on plus le droit de la peindre? Il y avait pour moi quelque chose de mystérieux derrière tout cela. Dès l'âge de 15 ans, je trouvais qu'il y avait une autre facette de ce personnage qui n'apparaissait pas dans les films avec Romy Schneider. Lorsque j'ai proposé ce thème à Marie, c'était donc plutôt parce que je m'étonnais que personne n'ait encore réalisé de film sur cette facette d'Elisabeth. Mais je ne me suis vraiment penchée sur la question que lorsque Marie a effectivement envoyé un scénario.

Et qu'y avez-vous reconnu?

«Qu'Elisabeth était sans doute en quelque sorte la première victime de la ''celebrity culture''. À l'époque, je venais de tourner ''Phantom Thread'' et j'avais fait ma première tournée de presse internationale, ce qui m'avait beaucoup perturbée. Être vue et photographiée en permanence, toute cette agitation, et tout cela encore une fois à un tout autre niveau pour mon collègue Daniel Day-Lewis. Je venais de vivre cela pendant trois semaines, mais Elisabeth a vécu ainsi en permanence. Le fait d'avoir ressenti une proximité m'a attirée, et je voulais absolument parler de ce que cela fait aux gens. D'autant plus qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux comme Instagram, nous ne nous projetons plus seulement sur quelques personnes célèbres, mais sur tout le monde, y compris sur nous-mêmes. Nous sommes devenus notre propre surface de projection, nos propres célébrités, et nous pensons devoir chaque jour être à la hauteur de cette dictature et maintenir une certaine image.

Qu'est-ce qui vous a tellement perturbée à l'époque où vous êtes soudainement devenue internationalement connue grâce à «Phantom Thread» de Paul Thomas Anderson?

«J'ai été prise de court lors de cette première tournée des médias. Je me suis sentie extrêmement vide, seule, perdue. Je ne savais pas du tout où me mettre et comment gérer cette situation. Je n'avais aucune expérience en la matière et je ne venais pas d'une famille célèbre ou autre.

Au fil des ans, avez-vous trouvé un moyen de gérer cette nouvelle situation de vie?

«Tout d'abord, j'ai tout de suite tiré le frein d'urgence et je suis descendue directement de ce train. Je n'ai pas pris d'agent américain, pas de publiciste, je ne voulais pas de tout ça et je suis allée tourner en France à la place. Parfois, j'éteins simplement mon téléphone portable et je pars à la campagne pendant des semaines. Il m'a fallu beaucoup de temps avant d'avoir à nouveau envie de cette machinerie. Mais j'aime mon métier et je veux aussi tourner des films comme ''Phantom Thread''. Depuis, j'ai un agent et un publiciste à Hollywood.

Vous jouez donc le jeu?

«Je ne peux pas dire que je joue un jeu car, si c'était le cas, je ne serais plus moi-même. Mais on pourrait peut-être dire que j'ai trouvé une façon de m'adapter. De ne pas prendre tout cela trop au sérieux. Si cela peut aider un film, je le fais. Cependant, je garde en tête mes priorités.

Quelque chose veut sortir de moi, peut-être que l'inconscient veut s'exprimer, comme chez tout artiste. Vicky Krieps

De quoi un film a-t-il besoin pour séduire l'actrice que vous êtes?

«On me pose souvent cette question, mais je n'ai jamais vraiment eu de plan de carrière ou d'objectifs. Pourtant, je regarde en arrière et je vois que mes films s'inscrivent tous dans une histoire plus large. Une histoire que je veux apparemment raconter. Je crois que quelque chose veut sortir de moi; peut-être que l'inconscient veut s'exprimer, comme c'est probablement le cas pour chaque artiste.

Ce qui relie mes films, c'est la curiosité et la recherche, la volonté de comprendre. Qui suis-je réellement dans le monde dans lequel je vis? Qu'est-ce qui est réel dans ce qui m'entoure? Qu'est-ce qui, dans ce qui m'entoure, est donné et ne peut être remis en question? Et combien de ces murs puis-je faire tomber moi-même? Ou dans quelle mesure puis-je me faire exploser, me réinventer, apprendre à me connaître à nouveau? Cette confrontation avec la vie est en fait présente dans tous mes films.

Mais lorsqu'on décide de jouer un rôle ou non, il n'y a certainement pas que des considérations thématiques de ce genre qui entrent en jeu, mais aussi parfois des considérations très pragmatiques, non?

«De plus en plus, mais je commence seulement à l'apprendre. Pendant très longtemps, j'ai essayé de penser uniquement pour l'art, pas de manière pragmatique et encore moins financière. Je n'ai jamais fait de travail pour l'argent, ni par calcul.

Est-ce que cela vous inspire du respect d'incarner des femmes célèbres, que ce soit l'impératrice Elisabeth dans «Corsage» ou Ingeborg Bachmann, que vous venez de jouer devant la caméra de Margarethe von Trotta ?

«Pour ''The Phantom Thread'' j'ai pris la décision, pour une raison ou une autre, de rencontrer cet acteur titanesque qu'est Daniel Day-Lewis - et de ne pas me préparer consciemment. Je ne sais pas d'où est venue cette décision, mais au final, c'était exactement la bonne approche. Et c'est ce que je fais maintenant avec ces personnages historiques. Bien sûr, je lis beaucoup sur eux et je suis curieux.

Mais quand je joue le rôle, j'essaie de ne pas penser à tout cela. Je me contente alors d'une approche humaine et je m'efforce de suivre ces femmes à la trace sur le plan émotionnel. Je pense davantage à la raison pour laquelle Elisabeth se levait tous les matins à 5 heures au lieu de dormir et s'asseyait dans son château froid pour écrire des poèmes, qu'au fait que Sissi est quelqu'un que tout le monde connaît.

Je n'ai tout simplement pas peur de l'échec Vicky Krieps

Le fait de ne pas se préparer est passionnant, car Marie Kreutzer raconte elle aussi que pour «Corsage», vous ne saviez parfois même pas le matin sur le plateau quel était le plan de tournage pour la journée. Cela ne vous rend pas nerveuse?

«Je trouve aussi cela étonnant. Pour le rôle de Bachmann, j'ai justement refait la même chose et j'ai parfois pensé : Vicky, tu tournes un film sur Ingeborg Bachmann et tu veux rendre justice à cet intellectuel, mais tu ne connais même pas le plan de tournage? Mais je pense que c'est la seule façon d'aborder ces grands thèmes. Et ce type de préparation n'est tout simplement pas ce qui compte pour moi. Tout le monde peut apprendre par cœur. Je peux même très bien apprendre par cœur, mais cela ne m'intéresse pas. Ce n'est qu'une sorte d'exercice obligatoire, du genre : regardez comme je suis douée pour faire mes devoirs. Mais si je m'intéressais à la manière dont je peux faire mes devoirs, je ne pourrais jamais faire de film. Ce n'est pas de l'art.

Y a-t-il derrière tout cela une confiance originelle en votre talent d'actrice?

«Non, mais je n'ai tout simplement pas peur de l'échec. Vraiment. Quand je tourne un film, je ne sais pas si quelqu'un va finir par me croire. Pour ''Corsage'', par exemple, j'ai été sûre jusqu'au bout que ça ne marcherait pas. Marie n'a pas donné de nouvelles pendant longtemps. Contrairement à tout ce que l'on peut voir aujourd'hui sur Netflix et ailleurs, nous n'allons jamais chercher le public pour lui expliquer qui est réellement Elisabeth ou pourquoi elle est si méchante. Il se pourrait bien que cela ne fonctionne pas et que personne ne s'y intéresse. Mais le succès ne peut pas être le but de ma vie. Je peux tout aussi bien échouer, cela ne me rend pas moins vivante. Et je suis aussi dans le monde pour vivre, pas pour vaincre.»

Corsage, 1h 53 / Drame historique / Biopic. Scénario et réalisation : Marie Kreutzer. Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Colin Morgan, etc.; Autriche, Luxembourg, Allemagne. France 2022.

