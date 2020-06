De mémoire de cyclistes, jamais Luxembourg n'a connu autant de pédaleurs. La tendance avait débuté alors que le confinement n'était pas encore aussi allégé et fait son chemin depuis.

Luxembourg 5 min.

Le succès du vélo ne se dégonfle pas

Patrick JACQUEMOT De mémoire de cyclistes, jamais Luxembourg n'a connu autant de pédaleurs. La tendance avait débuté alors que le confinement n'était pas encore aussi allégé et fait son chemin depuis.

Et si le vélo était le grand gagnant de la crise du covid? En tout cas, force est de constater que la bicyclette a pris un nouvel élan ces derniers temps. A croire que les Luxembourgeois ont pris conscience qu'il n'y avait rien de tel qu'un tour en selle pour circuler librement, au grand air et à l'écart de son voisin. Du bon pour le moral, du bon la mobilité, du bon pour le tonus musculaire et, nouveauté, du bon pour se déplacer en ville sans risquer d'être contaminé par ce vilain covid-19...

«Mais ça ne date pas de la reprise des écoles ou de la troisième phase de déconfinement», commente Patrick Goldschmidt (DP). A son grand étonnement, il l'avoue, la tendance a démarré alors que le confinement était encore de rigueur. Et l'échevin à la Mobilité d'en avoir la preuve avec le relevé hebdomadaire de l'utilisation des vélos en libre-service dans la capitale. A chaque fin de semaine, on constatait un boom des locations. Comme si les habitants avaient besoin de prendre une grande respiration, et surtout quitter leur appartement pour aller voir du pays. En l'occurrence, les rues de la capitale sous le soleil et sans leurs encombrements habituels.

Une ville fantôme vue du ciel Depuis trois semaines, l'activité du Luxembourg et de sa capitale a été réduite à sa plus simple expression afin de lutter contre la pandémie de covid-19. Un phénomène d'autant plus frappant avec des images prises avec un drone...

Ainsi, alors même que l'activité était à l'arrêt, les Vel'Oh continuaient de tourner. Chiffres en main, la comparaison entre les mêmes semaines 2019 et 2020 est d'ailleurs impressionnante. Par exemple, pour la dernière semaine d'avril, le nombre de locations a bondi de plus de 38% d'une année à l'autre. «Le beau temps a aidé, mais ça n'explique pas cette hausse. D'autant que dans la même période, très très peu de salariés venaient travailler en Ville et empruntaient un des 750 Vel'Oh à disposition pour se rendre au bureau», souligne l'élu.

Si les particuliers ont pris goût à la bicyclette, ce n'est pas seulement au profit des engins bleus gérés par la Ville et la société Decaux. Des vélos, il en est sorti de partout. La preuve, de la mi-mars à la mi-mai, les 11 compteurs de trafic mis en place sur la capitale ont vu le nombre de pédaleurs progresser comme jamais. Avec des ratio incroyables le week-end: + 107% de cyclistes enregistrés en deux mois les samedi et dimanche. «Pas de pollution, pas de trafic et un réseau à disposition bien sécurisant: les habitants ont vu que le vélo était le bienvenu à Luxembourg», rappelle l'échevin.

N'empêche, à l'heure où d'autres villes de la Grande Région (Metz par exemple) et d'Europe déploient de nouveaux tracés pour cette sortie de crise sanitaire, Patrick Goldschmidt freine tout espoir : «Il n'y aura pas de piste covid chez nous». Moins abruptement, l'élu explique : «La Ville a déjà 190 km de voies ouvertes aux cyclistes, et nous pensons que ce maillage est pour l'heure suffisant sans avoir à se précipiter pour l'ouverture de lignes temporaires».

D'ailleurs, la capitale a bien l'intention de proposer des itinéraires nouveaux aux amateurs de Petite Reine. Il y aura bien entendu les pistes de l’avenue de la Liberté qui seront ouvertes avec l'arrivée du tram. Mais dans les prochains mois, il faut aussi compter avec de nouveaux axes cyclo vers le Limpertsberg. D'ici début juillet, et l'achèvement de l'aménagement du pont Passerelle, les cyclistes pourront retrouver un accès vers la gare.

Avec François Bausch (Déi Gréng), Patrick Goldschmidt a même avancé tout récemment l'idée de transformer deux rues sises à proximité de lycée en voies cyclables . «J'ai vu que le ministre de la Mobilité était lui aussi motivé par cette initiative.» Y a plus qu'à pédaler au sein des administrations concernées pour que ça marche.

Deux dossiers dans les sacoches La place du vélo dans la capitale du Grand-Duché est une question sérieuse. Ainsi, la Ville a-t-elle décidé de retenir un bureau d'étude spécialisé pour se pencher sur le dossier. Un scoop dévoilé par l'échevin Patrick Goldschmidt pour ce 3 juin, Journée internationale du vélo. «Dans les critères que nous fixerons, il faudra que ce soit un bureau étranger, qui découvre notre ville sans a priori sur ce qui existe ou sur ce qui pourra être fait. Et puis, l'échevin entend aussi appuyer fort sur les pédales pour que le pays cette fois progresse sur la mise en place plus généralisée du télétravail. «Si chaque salarié de bureau employé à Luxembourg ne le faisait ne serait-ce qu'un jour par semaine, je vous promets que nos rues seraient moins engorgées et la vie plus respirable.» Et bien plus aisée encore pour les cyclistes.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.