Le «succès» des primes à l'achat de vélos

Avec quelque 12.000 demandes introduites depuis mars 2019, les aides à l'achat d'un nouveau deux-roues séduisent les résidents. Si le doublement de la prime annoncée en juin porte ses fruits, l'aide financière reste réservée aux personnes physiques, rappelle Carole Dieschbourg.

Le vélo se profile de plus en plus comme le grand gagnant de la crise du covid-19. Preuve en est le nombre de dossiers déposés auprès du ministère de l'Environnement depuis mars 2019, date de l'entrée en vigueur du régime d'aides financières pour vélos conventionnels et pedelecs25. Pas moins de 12.000 demandes ont été introduites en près de 18 mois, à en croire les données livrées par Carole Dieschbourg (Déi Gréng), ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable dans une réponse parlementaire publiée en début de semaine.

Un chiffre global que la ministre n'hésite pas à qualifier de «succès» et qui bénéficie également du coup de pouce supplémentaire annoncé début juin. A savoir le doublement de la prime destiné à accélérer la transition vers l'électromobilité et intégrée dans le programme de relance économique du gouvernement, baptisé «Neistart Lëtzebuerg». Limitée aux achats effectués entre le 11 mai 2020 et le 31 mars 2021 et avec un plafond fixé à 600 euros, l'action a permis de doubler le nombre de demandes.

Alors que 2019 avait connu un pic en juillet avec près de 1.000 dossiers déposés, les effets du confinement associés à cette incitation financière ont permis de tripler la demande en juin 2020. A eux seuls, les mois de mai et juin 2020 représentent ainsi un tiers (36%) de la totalité des dossiers déposés, selon les données communiquées par le ministère de l'Environnement.

Si cette prime est accordée au propriétaire du vélo ou pedelec25 sans restriction quant au lieu d'achat (cela peut être à l'étranger ou sur internet), Carole Dieschbourg réitère qu'elle est toutefois «réservée exclusivement aux personnes physiques résidant au Grand-Duché». Motivant le fait que les sociétés ne sont pas éligibles pour ces aides, la ministre Déi Gréng avance «le souci de prévenir un éventuel risque d'abus des subventions étatiques». Car, ajoute-t-elle, «les vélos et pedelecs25 sont des véhicules non soumis à immatriculation dont la revente échappe à tout contrôle».

Plus de 9.000 aides pour l'achat de vélo électrique Avant même que l'Etat ne vienne doubler le montant de ses primes, les adeptes du pédalage assisté avaient déjà trouvé le bon filon. Pour 2019, ce sont ainsi 1,64 million d'euros de soutiens qui ont été accordés.

Malgré ce contexte de renaissance de la bicyclette, et en dépit d'initiatives telles que «Vëlosummer 2020», paradoxalement le Luxembourg tarde à adapter ses infrastructures. Si le réseau de pistes cyclables est amené à évoluer, passant de 600 kilomètres opérationnels à l'heure actuelle, à 1.102 km à l'horizon 2023, «aucune demande de piste cyclable temporaire n'a été introduite à ce jour», affirmait François Bausch (Déi Gréng), le ministre de la Mobilité début juillet. Ce, alors que des capitales comme Berlin, Vienne, Bruxelles ou Paris ont déjà adopté ce concept des «pop-up bikelanes».

