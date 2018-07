Ce vendredi débute la nouvelle édition du festival Streeta(rt)nimation. Pendant deux jours, 26 compagnies internationales et luxembourgeoises vont offrir plus de 100 spectacles fixes et ambulants.

Le Streeta(rt)nimation envahit les rues de Luxembourg ce week-end

(MT) Cette année, le théâtre muet et gestuel sera à l'honneur: «Musiciens, échassiers, acrobates, jongleurs, danseurs, clowns et personnages poétiques transformeront le centre-ville dans un univers riche en couleur et en humour» ont annoncé les organisateurs.

Tout au long du festival, sont organisés des spectacles de clowns dans la rue du Saint-Esprit, ainsi que des spectacles axés sur l'acrobatie, place Guillaume II.



A noter au programme de cette nouvelle édition, la grande parade de l'ensemble des artistes participant à l’événement, le vendredi 3 août à 17h.

