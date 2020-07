Uniquement accessibles les samedis et dimanches sur réservation, les six plages du lac de la Haute-Sûre accueilleront 5.000 visiteurs, soit le maximum permis, ces deux prochains jours. Plus la peine donc d'espérer aller s'y dorer au soleil.

Le «Stausee» fera le plein ce week-end

(JFC, avec John Lamberty) - Carton plein! Les températures estivales prévues pour ce week-end ont eu raison de la nouvelle contrainte imposée aux visiteurs du «Stausee». Si l'accès est ainsi désormais limité à 2.500 personnes par jour, les 5.000 tickets de samedi et dimanche ont rapidement trouvé preneurs. Tout le contraire du week-end dernier, où les plages étaient restées bien en dessous du seuil maximum de personnes autorisées.

Depuis le week-end dernier en effet, il n'est plus possible de s'y rendre qu'en ayant au préalable effectué une réservation en ligne via le portail ou l'application visit-eislek.lu. Il suffit d'indiquer les heures de visite et le nombre de billets souhaité. Les billets peuvent ensuite être imprimés ou stockés sur le smartphone pour fournir une preuve de réservation sur place.

Accès restreint aux plages du «Stausee» À partir de samedi, il ne sera plus possible de se rendre en excursion le week-end sur les rives du lac de la Haute-Sûre sans réservation en ligne préalable. Cette décision intervient en réaction à l'afflux massif de touristes observé le week-end dernier, notamment à Lultzhausen et Insenborn.

Pour rappel, cette mesure ne s'applique que pour les week-ends et l'accès aux plages reste entièrement gratuit. Elle concerne les plages du Baech et du Fuussefeld à Insenborn, ainsi que celles au Burfelt, à Lultzhausen, à Liefrange et au Rommwiss, près de Baschleiden. Ainsi, samedi passé, les services de la sécurité avaient dû refouler près de la moitié des visiteurs arrivés sans réserver sur la plage du Baech.

Par ailleurs, si les rives du lac sont réparties sur le territoire des communes d'Esch-sur-Sûre, du lac de la Haute-Sûre et de Baschleiden, elles appartiennent cependant à l'État. Raison pour laquelle François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Sécurité intérieure et Lex Delles (DP), ministre du Tourisme ont convenu de garantir le financement du personnel de sécurité supplémentaire nécessaire durant les week-ends.

