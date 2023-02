Le Statec maintient ses prévisions concernant les trois tranches indiciaires pour 2023 et conjecture un autre index au second trimestre de 2024.

Luxembourg 7 min.

Crise immobilière, chômage des jeunes, etc.

Le Statec prévoit un rebond de l'inflation en 2024

Simon MARTIN Le Statec maintient ses prévisions concernant les trois tranches indiciaires pour 2023 et conjecture un autre index au second trimestre de 2024.

Cela faisait déjà un bon moment que le Statec, l'institut national de statistiques, ne s'était pas montré aussi optimiste à propos de la situation économique du Luxembourg. Dans sa dernière note de conjoncture, l'institut estime que le Grand-Duché «devrait pouvoir profiter d'un contexte européen meilleur que prévu cette année». Une bonne nouvelle alors qu'il y a quelques mois à peine, la crainte d'une récession était palpable.

Xavier Bettel rencontrera les syndicats le 28 février L’OGBL, le LCGB et la CGFP ont réclamé ce lundi une entrevue urgente avec le Premier ministre sur la question de l’adaptation du barème d’imposition avant la tripartite du 3 mars.

En effet, la fin de 2022 et le début de 2023 sont marqués, selon le Statec, par une certaine éclaircie de l'environnement conjoncturel. La perspective d'une récession semble à présent s'éloigner pour laisser la place à un simple ralentissement de l'activité. «Quelques bonnes surprises sont en effet venues agrémenter l'actualité économique. À commencer par les résultats du PIB du 4e trimestre, qui a progressé de 0.1% sur un trimestre en zone euro alors qu'un repli se profilait sur base des indicateurs conjoncturels mensuels», peut-on notamment lire dans la note de conjoncture.

Un moral légèrement en hausse pour les entreprises

Ainsi, rayon bonnes nouvelles, la confiance des entreprises luxembourgeoises semble avoir touché un point bas en septembre 2022 et tend à se redresser légèrement depuis. Le redressement observé au Luxembourg est cependant bien moins prononcé que celui enregistré au niveau des entreprises de la zone euro. «Cette remontée de moral plus timide au Grand-Duché découle principalement des résultats des services non financiers, qui continuent jusqu'en janvier à déplorer la faiblesse de la demande, récente ou anticipée, et de la construction», note le Statec.

A l'inverse, la confiance du commerce de détail a rebondi plus fortement au Luxembourg sous l'effet d'opinions bien plus favorables concernant les ventes récentes et à venir.

Oui, le pouvoir d'achat des ménages luxembourgeois a augmenté Les conclusions d'une enquête du Statec peuvent interpeller, au regard de la précarité grandissante d'une partie de la population du Luxembourg.

Aussi, après avoir fortement chuté entre janvier et septembre 2022 (-22%), en raison de la guerre en Ukraine et du resserrement rapide des politiques monétaires, l'indice boursier européen Euro Stoxx 600 est reparti sur une tendance à la hausse. A la mi-février, l'indice n'a pas encore retrouvé son niveau de début 2022 mais il s'en rapproche. Toutefois depuis la mi-février, la progression cale en raison des craintes sur un relèvement prolongé et plus fort que prévu des taux directeurs.

Les secteurs de l'automobile, des voyages et des banques affichent les meilleures performances en bourse sur le début de 2023. Les moins fortes progressions sont observées pour les secteurs de la santé, du pétrole et gaz, et des matières premières.

Les prix des carburants en baisse, mais il n'y a pas de quoi s'en réjouir

Enfin, et vous n'avez sûrement pas pu passer à côté, les prix des carburants sont en baisse au Grand-Duché. Après une année 2022 marquée par des niveaux historiquement élevés, en janvier 2023, le diesel et l'essence ont enregistré des prix moyens à environ 1,6€/l et à 1,5 €/l.

Cette évolution favorable pour les consommateurs est néanmoins à relativiser, comme l'indique le Statec. «Premièrement, les prix demeurent bien supérieurs à ceux des dernières années. Deuxièmement, la tendance baissière du prix du Brent est encore fragile. Or le prix des carburants est fortement lié au cours du prix du pétrole».

Suite à l'appréciation de l'euro et à une stabilisation apparente des marchés, le baril de Brent est passé depuis décembre sous la barre des 80€ (contre 100€ en moyenne depuis le début de la guerre en Ukraine). D'un côté, l'offre de pétrole devrait diminuer si la Russie poursuit son plan de limiter sa production. De l'autre côté, avec la fin de la politique zéro-covid, la reprise de l'économie chinoise pourrait accroître la demande mondiale de l'or noir.

Les prix de l'immobilier s'envolent en Belgique, le Luxembourg responsable? Une augmentation particulièrement marquée dans la province de Luxembourg, frontalière au Grand-Duché. Plusieurs notaires l'affirment: cela est notamment dû à un exode de plus en plus conséquent des Luxembourgeois ne pouvant se loger dans leur propre pays.

Malheureusement, du point de vue des mauvaises nouvelles, le Statec évoque sans détour la crise immobilière, plombant le secteur de la construction mais aussi celui financier. «Le Luxembourg figure parmi les pays (d'Europe, NDLR) où le recul des autorisations de bâtir est le plus marqué en 2022, avec une baisse d'environ 30% par rapport à l'année précédente (sur base des trois premiers trimestres). Il est possible que la hausse du coût des prestations de construction ait joué à la baisse sur les projets d'investissement. Par ailleurs, la remontée des taux d'intérêt hypothécaires (et donc du coût des crédits) en 2022 est susceptible d'avoir pesé sur les autorisations de bâtir».

La demande de crédits a fortement diminué

Tout cela n'est pas sans conséquence sur les demandes de crédits. Selon le Statec, la demande de crédits des entreprises et des ménages a fortement diminué au dernier trimestre de 2022 et elle devrait encore s'amoindrir au 1er trimestre 2023. «Toutes les banques interrogées au Luxembourg ont constaté une baisse de la demande de prêts immobiliers au dernier trimestre 2022. Cette baisse de la demande serait liée à la hausse des taux d'intérêt, à une baisse de la confiance des consommateurs, à de moindres intentions d'investir et à des perspectives dégradées sur le marché de l'immobilier».

Très légère hausse du taux de chômage, à 4,9% Près de 16.000 résidents luxembourgeois disponibles pour un emploi étaient inscrits à l'Adem au 31 janvier.

Aussi, alors que le pays connaissait encore il y a peu un taux de chômage historiquement bas, il semblerait que le chômage des moins de 25 ans s'est remis à augmenter en zone euro depuis l'été 2022, passant de 14,1% de la population active en juin à 14,8% en décembre. «Au Luxembourg, les tendances sont similaires», déplore l'institut.

Le chômage global s'est stabilisé un peu en dessous des 5%, après une légère remontée sur les mois d'été, tandis que le chômage des jeunes a augmenté sur les derniers mois, passant de 16,7% en mai à 18,7% en décembre. Les moins de 25 ans représentent seulement 8% des chômeurs inscrits à l'ADEM, alors qu'ils ont contribué à raison d'un quart environ à la hausse du chômage en été.

Vers une énorme hausse des prix de l'énergie en 2024?

Tout cela mène au point le plus important pour la population globale: l'inflation. Sur le sujet, le Statec estime qu'en 2023, l'inflation devrait demeurer contenue au Grand-Duché en raison des mesures étatiques permettant de freiner tant les prix du gaz et du mazout que ceux de l'électricité.

Près d'un nouveau salarié du privé sur trois embauché en CDD Cette proportion a peu évolué en un an. Au total, les contrats à durée déterminée représentent 5,9% de la population salariée du privé.

Néanmoins, après la levée des boucliers tarifaires, prévue au 1er janvier 2024, et en l'absence de nouvelles mesures, le Statec pense savoir que les prix à la consommation devraient connaître un ajustement à la hausse, en particulier ceux de l'énergie. L'institut prévoit ainsi une hausse du prix du gaz et de l'électricité de respectivement environ 40% et 80% en 2024. «Néanmoins, il est recommandé de considérer avec prudence les prévisions à l'horizon 2024 dans le contexte actuel marqué par les fortes instabilités géopolitiques et des prix de l'énergie très volatiles».

Toujours est-il que l'institut maintient à 3,4% sa prévision d'inflation pour cette année et anticipe une remontée à 4,8% pour l'année prochaine. Comme déjà annoncé précédemment, une tranche indiciaire est prévue au 4e trimestre 2023, après celles de février et d'avril donc. De plus, le Statec prévoit la prochaine tranche indiciaire pour le second trimestre de 2024.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.