Pour l'heure, aucune manifestation sportive prévue sur le sol grand-ducal n'est annulée ou reportée. Si une telle décision incombe aux organisateurs, ceux-ci se bornent actuellement à respecter les directives émises par le gouvernement.

Luxembourg 3 min.

Le sport luxembourgeois reste hermétique au coronavirus

Jean-François COLIN Pour l'heure, aucune manifestation sportive prévue sur le sol grand-ducal n'est annulée ou reportée. Si une telle décision incombe aux organisateurs, ceux-ci se bornent actuellement à respecter les directives émises par le gouvernement.

A l'heure actuelle, le monde du sport luxembourgeois fait sienne l'antienne du groupe Queen, «The Show must go on». Malgré l'annulation annoncée du Relais pour la vie et la recherche d'un plan B, la crainte du coronavirus n'a pas (encore) poussé les organisateurs d'événements sportifs au pays à bouleverser leur programme. Tous se bornent pour le moment à respecter les consignes gouvernementales, selon lesquelles «il n'y a pas, actuellement, d'interdiction ou de restriction aux rassemblements dans le cadre d'événements ou de manifestations sur le territoire luxembourgeois».

Ainsi, alors que le semi-marathon de Paris vient d'être annulé et que les rencontres de football des championnats italien et suisse ont été reportées le week-end dernier, rien de tel n'est envisagé au Luxembourg. Les finales des Coupes de basket et les Championnats nationaux de judo, prévus dans dix jours à la Coque, de même que les matches de BGL Ligue de ce mercredi et de dimanche restent à l'ordre du jour. Pour rappel, l'Arena de la Coque peut accueillir jusqu'à 8.300 personnes.

Le 15e Relais pour la vie annulé à cause du virus La course annuelle de solidarité avec tous ceux que touche le cancer, événement-phare du calendrier printanier qui devait avoir lieu dans deux semaines, vient d'être annulé pour éviter la propagation éventuelle du coronavirus.

Dans un horizon plus lointain, la question du maintien de l'ING marathon se pose. Selon Erich François, organisateur de l'événement, la question ne se pose pas: l'épreuve aura bel et bien lieu le 23 mai comme prévu. «C'est seulement dans 80 jours», assène celui qui estime qu'en plus, «avec la hausse des températures, il n'y aura plus aucun problème une fois passée la mi-avril». Mais si, dans le pire des cas, le scénario de l'annulation devait tout de même être envisagé, «cela peut encore se décider en deux minutes le matin même», martèle l'organisateur. Une mauvaise nouvelle que pourraient donc apprendre sur le tard les quelque 15.000 participants pressentis.

Si le gouvernement précise que «l'organisateur est responsable de la sécurité des participants aux événements et manifestations qu'il organise», il propose néanmoins un outil d'évaluation du risque sous forme de formulaire à remplir. A l'analyse des réponses, les autorités «évaluent le risque en trois catégories: faible, moyen ou élevé», tout en rappelant elle aussi que «la décision finale de maintenir ou d'annuler la manifestation reste la responsabilité de l'organisateur». A ce jour, aucun organisateur d'une manifestation sportive n'a entamé cette démarche.