Alors que les contaminations dues à BQ.1.1 augmentent de plus en plus en France, ce nouveau sous-variant d'Omicron n'a pas encore atteint le Grand-Duché. Mais la présence de BQ.1 est quant à elle attestée depuis sept semaines.

Pandémie au Luxembourg

Le sous-variant d'Omicron BQ.1.1 pas encore détecté

Mélodie MOUZON Alors que les contaminations dues à BQ.1.1 augmentent de plus en plus en France, ce nouveau sous-variant d'Omicron n'a pas encore atteint le Grand-Duché. Mais la présence de BQ.1 est quant à elle attestée depuis sept semaines.

BQ.1.1. Ces quelques lettres et chiffres donnent depuis plusieurs semaines déjà des sueurs froides aux virologues du monde entier. De quoi s'agit-il? C'est en fait un sous-lignage d'Omicron, un des variants du covid-19. Rappelez-vous, ce variant a été à l'origine d'une nouvelle vague de contaminations importante l'automne et l'hiver dernier.

BQ.1.1, le dernier-né dans la famille des sous-lignages d'Omicron, est en fait un sous-lignage de BQ.1 qui est lui-même un sous-variant de BA.5. Ce dernier reste majoritaire au Luxembourg et représente 76,6% des contaminations, selon le dernier rapport hebdomadaire du laboratoire national de santé sur les virus respiratoires qui circulent au Luxembourg.

Alors que les contaminations dues au sous-variant BQ.1.1 sont en augmentation dans les pays voisins et suscitent des inquiétudes, le député Marc Engel (CSV) a voulu savoir au travers d'une question parlementaire si ce sous-lignage avait aussi été détecté sur le sol luxembourgeois. Ce qui n'est pas encore le cas, a expliqué la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP), se référant au dernier rapport Revilux pour la semaine du 17 au 23 octobre.

BQ.1 présent depuis 7 semaines

Par contre, le sous-variant d'Omicron BQ.1 est bien présent au Luxembourg «depuis sept semaines», a précisé la ministre. Il représente aujourd'hui 13,6% du total des contaminations. Suit ensuite le sous-lignage BA.4 avec 6,7%. «Tous les autres sous-variants sont très rares», précise la ministre.

Au total, 242 infections au sous-variant BQ.1 ont été recensées à ce jour sur le territoire luxembourgeois. Est-il plus contagieux que les variants précédents? Difficile à dire, selon la ministre. «Le fait qu'il représente aujourd'hui 13% des contaminations ne signifie pas forcément qu'il soit plus transmissible, même si l'on peut s'attendre à ce qu'il devienne progressivement dominant», indique-t-elle.

Il se répand rapidement en France

Faut-il alors craindre l'arrivée de BQ.1.1 au Luxembourg, alors que les contaminations sont à la baisse depuis plusieurs semaines? En France, le sous-variant est présent depuis mi-octobre et augmente de semaine en semaine. Selon les dernières données publiées par Santé Publique France le 10 novembre, il représentait 28% des tests positifs au covid durant la semaine 44 (du 31/10 au 04/11). Mais BQ.1 et son sous-lignage BQ.1.1 se répandent aussi dans les autres pays, et relativement vite. C'est le cas aussi en Belgique, où BQ.1 représentait déjà fin octobre près de 40% des nouvelles infections.

Selon les modélisations de l'ECDC, d'ici début décembre, ces sous-variants devraient déjà représenter plus de 50% des infections au covid-19 en Europe. Et devenir majoritaires pour début 2023.

