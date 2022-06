Tandis que le nombre de cas positifs au Covid-19 repart à la hausse, Paulette Lenert, ministre de la Santé, rapporte que le sous-variant BA.5 d'Omicron a représenté un quart des infections au cours de la dernière semaine du mois de mai.

Pandémie au Luxembourg

Le sous-variant BA.5 représente un quart des infections

Pascal MITTELBERGER Tandis que le nombre de cas positifs au Covid-19 repart à la hausse, Paulette Lenert, ministre de la Santé, rapporte que le sous-variant BA.5 d'Omicron a représenté un quart des infections au cours de la dernière semaine du mois de mai.

Répondant à une question parlementaire des députés CSV Claude Wiseler et Max Hengel, la ministre de la Santé Paulette Lenert a expliqué que le sous-variant BA.5 d'Omicron « est très fortement présent au Luxembourg et représente désormais 25,4% des infections » au Covid-19. Ces données émanent du Laboratoire de la santé, et concernent la semaine 21, du lundi 23 au dimanche 29 mai. Nul doute que la proportion du sous-variant BA.5 a continué d'augmenter depuis cette date.

Découvert en Afrique du Sud en janvier dernier, ce sous-lignage d'Omicron est apparu pour la première fois au Luxembourg au début du mois de mai. Le pays a connu une hausse des contaminations de 65% durant la première semaine de juin par rapport à la dernière de mai, avec près de 2.000 tests positifs. Pour Paulette Lenert, le sous-variant BA.5 est « vraisemblablement responsable » de cette augmentation.

Pas plus dangereux que les sous-variants précédents

Néanmoins, la ministre de la Santé se veut rassurante : si BA.5, tout comme BA.4, se transmettent plus facilement d'une personne à l'autre et sont moins facilement contrés par le vaccin, ils ne semblent pas plus dangereux que les autres sous-variants d'Omicron.

Paulette Lenert a conclu son propos en indiquant que, indépendamment de cette croissance du sous-variant BA.5, le gouvernement et les autorités luxembourgeoises poursuivaient « normalement » leurs préparatifs pour affronter une potentielle nouvelle vague à l'automne prochain.

