Afin de ne pas mettre en péril les premiers signes de ralentissement de l'épidémie et soulager les équipes soignantes, la Fédération des hôpitaux en appelle aux habitants. Et de réclamer un «comportement responsable» pour ces fêtes.

Le SOS des hôpitaux luxembourgeois

Patrick JACQUEMOT Afin de ne pas mettre en péril les premiers signes de ralentissement de l'épidémie et soulager les équipes soignantes, la Fédération des hôpitaux en appelle aux habitants. Et de réclamer un «comportement responsable» pour ces fêtes.

Voici quelques jours, le directeur général du CHL poussait un coup de gueule. Et Romain Nati d'interpeller le pays : «Avec un taux de mortalité d'environ 1%, cinq des 506 personnes testées positives hier ne vont pas survivre ces prochaines semaines». Autrement dit: «Il y a donc cinq familles aujourd'hui qui ne savent pas encore qu'elles vont commencer 2021 en deuil». Message fort qui se concluait par cette question: «On continue comme ça, Luxembourg?»

Une semaine plus tard, comme un écho, voilà la Fédération des hôpitaux du Luxembourg qui, à son tour, adresse une supplique. Au-delà du semi-confinement instauré du 26 décembre au 10 janvier, la FHL a ainsi lancé, mardi, une bouteille à la mer à destination de toute la population. Avec un but : «Nous aider à freiner de manière sensible la propagation du coronavirus et garder notre système de santé opérationnel».

Car si les soignants resteront mobilisés, si le gouvernement multiplie les règles de bonne conduite sanitaire, le sort du pays face au covid dépend de chaque habitant. Une responsabilité collective. Ainsi, selon la fédération, «le rôle que la population a à jouer est l’élément décisif».

Alors, jeunes, adultes, seniors, il faut «persévérer» appelle le message adressé à la veille de semaines qui s'annoncent cruciales d'un point de vue médical. «En se comportant sans relâche de manière responsable, chacun d’entre nous pourra montrer sa solidarité avec nos équipes médico-soignantes»

Sept bonnes raisons de ne pas baisser la garde La toujours large présence du virus parmi la population ; Le nombre encore important de nouveaux cas avérés (plus de 400/jour) menant à la persistance d’un réservoir d’infectés à un niveau trop élevé (7.000 infections actives aujourd'hui) Une utilisation forte des capacités hospitalières (207 infectés hospitalisés). Ceci notamment pour ce qui est des soins intensifs et du nombre de patients intubés nécessitant une prise en charge lourde et de longue durée Un contact tracing imparfait et une impossibilité de contrôler efficacement le respect des mesures d’isolement et de quarantaine Des ressources médico-soignantes, déjà fortement sollicitées depuis mars 2020 et elles-mêmes impactées par la Covid-19, à la limite de leurs capacités physiques et psychiques L’impact négatif sur la santé publique qu’entraînerait une déprogrammation encore plus poussée d’activités médico-chirurgicales non vitales ; Le niveau élevé et toujours croissant du nombre de décès liés à l'épidémie (+ 182 décès en un mois seulement)

Alors, à l'heure des vœux, la Fédération des hôpitaux en adresse un, un seul : que chacun réduise «au minimum le plus strict» ses interactions sociales et donc les risques de contamination tout en respectant de manière scrupuleuse les gestes barrières, le port du masque et la distanciation physique de deux mètres. On saura vite si le souhait s'est accompli.

