Affaiblie par l'explosion des nouveaux variants sur son sol, la Moselle pourrait voir l'accès à l'Allemagne se restreindre dès ce lundi. Une solution impensable pour le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois.

Le sort réservé à la Moselle préoccupe Asselborn

La flambée des cas positifs (et la multiplication des infections aux nouveaux variants) en Moselle fait trembler l'Allemagne. Au point que la question de la fermeture de la frontière avec la France est redevenue d'actualité. Si le gouvernement sarrois et luxembourgeois sont opposés à pareille mesure, la décision pourrait venir directement de la capitale allemande. Berlin serait même prête à imposer un test obligatoire à tout résident du département français qui viendrait à se rendre sur son territoire.

Bruxelles tente d'éviter la pagaille aux frontières L'UE tente de mettre de l'ordre dans les restrictions à la libre circulation après les fermetures de frontières décidées par l'Allemagne et la Belgique contre la propagation des variants, en dépit des recommandations adoptées au niveau européen.

Pour le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, pas question de voir s'appliquer pareille restriction de circulation. Et à cela Jean Asselborn (LSAP) avance une raison : «Notre système de santé s'effondrera si 60% des employés de nos hôpitaux, maisons de retraite et soins installations, ne peuvent plus entrer.» S'il peut accepter l'idée de tests rapides, le ministre repousse donc toute interdiction de circulation. Une hypothèse qui pourrait devenir réalité dès ce lundi 22 février.

Avec l'un des pires taux d'incidence de toute la France, la Moselle risque ainsi d'entrer dans la liste rouge de l'Allemagne. Un choix que ne manque pas de relayer toute la presse allemande, sachant que ce 22 février Angela Merkel et les autorités sanitaires pourraient décider de réviser le niveau d'alerte pour la Grande Région.

Publié dans les journaux du groupe Funk, un rapport dans lequel les autorités dessinent le profil éminemment dangereux du département français évoque une possible fermeture des frontières entre la Sarre et la Moselle, avec des tests obligatoires émergeant comme une solution pour le mouvement de milliers de frontaliers.

Dans une interview à la rédaction de RND / Sonntag, Jean Asselborn a rappelé que «l'Allemagne, le Luxembourg, la France et la Belgique ont créé l'espace Schengen», cet espace de libre circulation des biens et des personnes. En ce sens, il rappelle que «chaque jour, 100.000 personnes viennent de France, 50.000 d'Allemagne et 50.000 de Belgique vers le Luxembourg». Par conséquent «nous ne devons pas rendre la vie difficile à ces centaines de milliers de passagers qui traversent la frontière».

Situation préoccupante

Le département français de la Moselle reste pour l'heure classé juste en dessous de l'échelle de risque allemande, comme «zone à risque». Cependant, avec l'un des taux d'incidence du covid-19 les plus élevés de France (avec environ 283 infections pour 100.000 habitants) la situation de ce territoire voisin du Grand-Duché reste préoccupante.

