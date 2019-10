La reprise des hostilités dans le Kurdistan syrien remet en avant la question du traitement à accorder à ce jeune radicalisé, emprisonné pour djihadisme en Syrie. S'il devait être présenté devant la justice, le Luxembourg préférerait que cela se fasse devant un tribunal international.

Luxembourg 2 min.

Le sort de Steve Duarte toujours préoccupant

Où est Steve Duarte? A l'heure actuelle, ni la nouvelle ministre de la Justice, ni son homologue des Affaires étrangères Jean Asselborn ne le savent. Mais une chose est sûre: son cas préoccupent les autorités. La bataille menée par les militaires turcs au nord de la Syrie relancent toutes sortes d'hypothèses sur le sort de cet européen. Djihadiste, ce Portugais de nationalité mais ayant grandi au Luxembourg, doit en effet être retenu depuis mai dernier dans une prison située dans la zone de combats.

«Pour l'heure, soyons clair: Steve Duarte ne pourrait revenir au Grand-Duché que de façon illégale. Que s'il s'évade, s'il est volontairement libéré et réussit à franchir toutes les frontières et leurs contrôles», tempère Charles Margue (Déi Gréng), président de la commission de la Justice.

«Le Luxembourg n'est pas responsable de Steve Duarte» Dans le cadre d'un éventuel retour du terroriste de Daech en Europe, le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn assure «comprendre les préoccupations des Luxembourgeois».

Avec ses homologues députés, Charles Margue a été «rassuré» par les propos des deux ministres. «Même entre nous, parlementaires, il y a tout de même un quasi-consensus pour dire que même si ce trentenaire n'est pas de nationalité luxembourgeoise, il faut se préoccuper de ce qu'il advient.»

Pour l'heure, pas de nouvelles. Steve Duarte est-il encore derrière les barreaux dans un camp tenu par des Kurdes ou en fuite? Pour le savoir, le Luxembourg s'est rapproché de l'État français afin de partager toute information éventuelle, en provenance de Syrie ou d'ailleurs, sur la situation du prisonnier et ses semblables. «Nous n'avons pas plus de renseignements sur sa femme et leurs enfants.»

Vers un tribunal de justice international

Certitude: le Luxembourg n'entend toujours pas demander -si le cas se présentait- l'extradition de Steve Duarte. Cela malgré des demandes répétées du trentenaire de revenir ici. Laurent Mosar, député CSV, n'a d'ailleurs pas mâché ses mots pour marquer son refus de toute arrivée du prisonnier au Grand-Duché: «C'est quelqu'un de très dangereux qui avait des responsabilités chez Daech. Nous ne voulons en aucun cas que ce personnage revienne».

«Le cas de Steve Duarte doit nous interroger sur l'efficacité de la surveillance de la radicalisation au Luxembourg et la difficulté du suivi», indique le député Charles Margue (Déi Gréng).

La préférence gouvernementale va nettement vers la création d'un tribunal de justice international. Une position partagée avec Paris d'ailleurs.

Il est vrai qu'un éventuel jugement de Steve Duarte devant la juridiction irakienne, par exemple, qui pourrait lui reprocher des exactions et le condamner à la peine capitale. Sur ce point les deux ministres ont exprimé une position commune: «Le Luxembourg n'extrade pas de détenus dans les pays appliquant la peine de mort».