Le sort de l'hôtel International est scellé

Frank WEYRICH Pour de nombreux voyageurs en train, la vue sur l'hôtel International à la gare centrale faisait tout simplement partie du voyage. Ce ne sera bientôt plus le cas. L'immeuble va être démoli.

Pendant un peu plus de 100 ans, l'hôtel International a marqué l'image de la gare de la capitale. Mais cela appartiendra bientôt au passé car le bâtiment va être démoli.

Au cours de son histoire plus que centenaire, l'hôtel a certes changé d'aspect à plusieurs reprises, mais les milliers de voyageurs qui sortaient chaque jour du hall de la gare ne pouvaient pas le manquer. La dernière rénovation a eu lieu il y a environ 30 ans. Le bâtiment s'est doté de sa façade en verre en 2004. Dans le langage populaire, c'est surtout le restaurant qui avait une excellente réputation. L'appellation «Am Inter» permettait d'apaiser à la fois la faim et la curiosité. En effet, les grandes fenêtres donnant sur la place de la gare invitaient littéralement à regarder passer les gens.

Mais malgré tous les efforts pour maintenir l'hôtel attrayant et l'adapter à l'esprit du temps, de plus en plus de nuages noirs s'amoncelaient au-dessus de l'avenir de l'établissement d'hôtellerie de tradition. Des divergences d'opinion entre les deux propriétaires, la mère et la fille, ont conduit à la mise aux enchères de la propriété le 18 septembre 2018. Un jour seulement avant la date prévue, la vente aux enchères a toutefois été discrètement annulée. L'hôtel lui-même est resté fermé depuis lors.

Mais son sort est désormais scellé. De gros engins de chantier ont commencé à démolir le bâtiment le week-end dernier et d'imposants nuages de poussière ont envahi le parvis de la gare. Là où les voyageurs trouvaient jusqu'à présent un bâtiment bien connu, il y a désormais un trou béant.

