Sam Tanson a indiqué ce mardi que les sonorités de ces instruments avaient «une valeur socioculturelle distincte» correspondant à la définition de l'Unesco. Elles peuvent donc être inscrites sur l'inventaire national au même titre que l'art musical des sonneurs de trompe.

Luxembourg 2 min.

Le son des cloches reconnu au patrimoine immatériel

(m.d.) Après les pas de danse de la procession d'Echternach ou les fêtes de la Saint-Nicolas, le patrimoine culturel immatériel du Luxembourg pourrait bientôt compter un nouvel élément: le son des cloches du pays. Sam Tanson (Déi Gréng) reconnait en effet que les carillons des églises correspondent bien à la définition de ce type de patrimoine donnée par l'Unesco.

La ministre de la Culture note ainsi que leurs sonorités «confèrent un sentiment d'identité et de continuité», leur donnant «une valeur socioculturelle distincte». De quoi faire battre à toute volée le cœur du député André Bauler (DP) qui l'a interrogée sur le possible classement des campanes, clarines et autres bourdons luxembourgeois.

Au Grand-Duché, déjà 216 cloches sont protégées du fait qu'elles se trouvent dans une chapelle nationale. Ainsi, pour tout travaux sur ces chapelles (et par extension leurs cloches), les experts du Service des sites et monuments nationaux doivent être sollicités. Ceux-ci sont chargés de superviser l'entretien, la rénovation ou la réparation des quelque 1.457 objets et bâtiments classés au patrimoine national.

En ce qui concerne le son des cloches, Sam Tanson rappelle que c'est aux «propriétaires et gestionnaires» des églises d'adresser une demande de classification au patrimoine culturel immatériel. Elle souligne également que cette potentielle inscription «n'offre pas de protection au sens juridique du terme». En effet, la convention de l'Unesco pour la sauvegarde de ce patrimoine (ratifiée en 2003) ne prévoit pas de recours juridique en cas de détérioration de la tonalité de la cloche, après un éventuel incident extérieur.

Les candidats peuvent compléter un formulaire sur le site du patrimoine culturel immatériel. Lequel sera ensuite étudié par Patrick Dondelinger, chargé de l'inventaire national par le ministère de la Culture depuis 2017. A terme, le son des cloches pourrait ainsi être inscrit dans des programmes éducatifs ou des actions de sauvegarde comme le prévoit la loi.

Si cette inscription se concrétise, le son des cloches du Grand-Duché viendra s'ajouter aux onze autres éléments déjà recensés dans l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel.

En attendant le 12ème élément Font déjà partie de l'Inventaire national du patrimoine immatériel : Depuis 2008 : la Procession dansante d'Echternach, la Schueberfouer avec son Hämmelsmarsch, l'Éimaischen, l'Octave en l'honneur de Notre-Dame de Luxembourg, l'Haupeschbléiser (art musical des sonneurs de trompe) Depuis 2018 : d'Konscht vum Dréchemauerbauen (construction en pierre sèche)

Depuis 2019 : Niklosdag (la fête de la Saint-Nicolas), d'Hiewanskonscht (la maïeutique), d'Haus a Flouernimm, (la domo et toponymie)

Depuis 2020: Lëtzebuerer Volleksdänz (danses traditionnelles), Léiffrawëschdag (bouquet du jour de l'Assomption)

