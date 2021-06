La plus grande installation photovoltaïque du Nord du pays est en cours d'installation. Des élèves du lycée technique d'Ettelbrück s'y attèlent actuellement sur le toit d'un tout nouveau parking.

Le soleil d'Ettelbrück se transformera en watts

Patrick JACQUEMOT

Il pleut des projets ou des réalisations solaires partout au Luxembourg. Entre les hangars des bus TICE à Esch qui sont depuis peu recouverts de panneaux photovoltaïques ou le projet de Goodyear/Enovos à Colmar-Berg de jouer cette même carte, l'énergie issue du rayonnement UV a le vent en poupe. Entre les projets des propriétaires et ceux des grands acteurs publics opu privés, pas moins de 700 centrales sont ainsi déjà en service au Grand-Duché. Et ce n'est qu'un début.

D'ici peu, il faudra aussi ajouter une nouvelle installation solaire mise en service. Celle en cours de finalisation à Ettelbrück et qui pourrait fournir de l'ordre de 500 kilowatts/h. Ainsi, le dispositif ambitionne de produire environ 400.000 kilowattheures par an. De quoi alimenter 125 ménages en électricité pendant un an. Et une grande partie du mérite en revient à 83 élèves du lycée technique d'Ettelbrück qui œuvrent actuellement à donner vie à «la plus grande installation photovoltaïque du Nord». Rien que ça!

L'histoire a été rendue possible grâce à un vote de la commune autorisant le nouveau parking à être ainsi partiellement recouvert. Une occasion rêvée pour l'établissement scolaire (formant notamment aux métiers de l'Energie) de s'immiscer dans ce projet. Et le bourgmestre Jean-Paul Schaaf de se féliciter de cette initiative : «Le projet solaire des jeunes est un projet exceptionnellement durable et écologique» avec l'avantage de mettre directement en pratique ce qu'ils ont appris en cours.

Depuis la mi-mai, il n'est donc pas rares de voir les lycéens et leurs tuteurs du département d'électrotechnique travailler au sommet du parking à étages. Tournevis et perceuses en mains, ils s'activent à faire de la septième installation solaire de la commune d'Ettelbruck une réalité. «Ils installent les crochets, posent les profilés, tirent les câbles nécessaires, vissent les modules solaires et finalement les assemblent», explique le coordinateur du projet, Fränk Thinnes de Greenpeace Luxembourg.

Pour l'organisation environnementale, il s'agit déjà du sixième projet d'énergie solaire organisé en coopération avec des scolaires. Une pierre de plus donc à l'édifice photovoltaïque du pays pour lequel le ministre de l'Energie a de grandes ambitions. Car si déjà, de 2008 à 2018, la production d'électricité grâce au soleil a progressé de 500% au Grand-Duché, le pays est encore loin d'atteindre les objectifs fixés. A savoir : une production totale de 1.000 mégawatts rien que pour le photovoltaïque à l'horizon 2030. Il en manque encore plus de 80%.

