Le soleil brille pour le photovoltaïque

Patrick JACQUEMOT Avec 150 MW de puissance disponible à partir des installations installées, le Luxembourg a doublé sa capacité de production en sept ans. Et de nombreuses installations sont attendues pour 2020, notamment au-dessus de la Philharmonie au Kirchberg.

Chacun l'a remarqué ces dernières semaines. Confinement et ensoleillement auront fait bon ménage. Et le ministre de l'Energie, Claude Turmes (Déi Gréng) fait partie des premiers à s'en féliciter. En effet, jamais les centrales photovoltaïques du Luxembourg n'auront autant produit d'énergie verte. L'équivalent de 12,6 GWh en mars et 20,2 GWh en avril 2020. Soit -excusez du peu- un total de 60% supérieur pour les deux mêmes mois de 2018 et 42% de mieux par rapport à 2019.

Le mérite en revient d'abord au soleil lui-même. Selon les données Meteolux, l'astre de feu a brillé bien plus qu'à l'accoutumée. De l'ordre de 306 heures d'ensoleillement en avril, par exemple. Cela alors que la moyenne enregistrée de 1981 à 2010 tourne plus autour des 181 heures... Mais la croissance de la puissance électrique liée aux UV est aussi à mettre au crédit d'installations de plus en plus nombreuses et efficaces en panneaux photovoltaïques dans le pays. Ainsi, 2019 aura-t-elle été marquée par un bond de l'offre disponible : + 19 MW de capacités supplémentaires installés.

Une progression plus que correcte mais pas encore au niveau de l'augmentation record connue entre 2011 et 2013. Là, en un an, le développement photovoltaïque avait gagné 34 MW. L'an passé a toutefois vu le lancement de divers grands projets liés à des sites de grande superficie. Entre les toits de la Rockhal ou ceux des bâtiments Post à Bettembourg par exemple, le solaire a eu le vent en poupe dans le pays.

Et Paul Matzet, du ministère de l'Energie, d'expliquer : «Le succès s'explique notamment par un prix de rachat de l'énergie produite bien incitatif et garanti pour 15 ans». On parle là d'une recette de l'ordre de 0,155€/kwh (en fonction de la puissance installée) , permettant d'amortir son équipement dans de meilleurs délais. Le site Myenergie.lu propose d'ailleurs aux particuliers divers bons plans pour disposer également d'aides financières à l'installation.

Et 2020 promet encore l'apparition de quelques espaces photovoltaïques notamment via des projets publics (lire ci-dessous). A commencer par le toit de la Philharmonie, au Kirchberg. De quoi là encore booster l'enthousiasme de Claude Turmes dont l'objectif partagé avec la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) et l'ensemble du gouvernement est de voir les énergies renouvelables représenter 11% du mix énergétique consommé au Grand-Duché.

«Il est évident que les énergies renouvelables doivent jouer un rôle central dans le programme de relance du gouvernement. En accélérant la transition énergétique, nous pouvons en plus renforcer notre résilience et notre indépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles», prône le ministre de l'Energie. Tiens, voilà des propos faisant écho aux souhaits exprimés par le nouveau président du Conseil supérieur pour un développement durable, Romain Poulles.

Des panneaux, des panneaux, des panneaux L'Etat montre l'exemple en matière d'équipement de ses bâtiments en cellules photovoltaïques. Ainsi, actuellement, des panneaux solaires sont en cours d'installation non seulement sur le toit de la Philharmonie au Kirchberg, mais aussi au Centre militaire à Diekirch (405kWp), aux Ponts et chaussées à Mersch (245kWp) ou au-dessus du nouveau bâtiment du Lycée technique du Centre (142kWp). Mais cette année 2020, devrait également voir les sites suivants se doter de panneaux photovoltaïques : Administration des ponts et chaussées à Bertrange (753kWp)

Ecole européenne Luxembourg I au Kirchberg (475kWp)

Lycée du Nord à Wiltz (819kWp)

Extension du stade national d'athlétisme à Fetschenhaff – 165 kWp

Dépôt des ponts et chaussées et hangar des CFL à Echternach – 517 kWp

Lënster Lycée à Junglinster – 700kWp

Ecole internationale à Differdange - Enseignement secondaire – 410kWp



