Nouveau rebond dans l'affaire Schleck au sein même du Syndicat Professionnel de l'Armée Luxembourgeoise. Selon «Radio 100,7», neuf membres du SPAL, dont son secrétaire général, viennent de démissionner en bloc.

Le soldat Schleck provoque neuf démissions

L'ire des syndicats tout juste retombée après l'annonce de Henri Kox, ministre délégué à la Sécurité intérieure (Déi Gréng) devant la Chambre des députés, et revoilà le président du SPAL et vice-président du Syndicat professionnel de la force publique (SPFP), Christian Schleck, a nouveau dans la tourmente.

Selon les informations de Radio 100,7, neuf membres du comité du syndicat de l'armée ont donné en bloc, leur démission. Parmi eux, Jean-Claude Betz, secrétaire général du SPAL, également membre du comité du SPFP.

Radio 100,7 explique que dans un mail envoyé à des soldats, «les membres démissionnaires du SPAL justifient leur décision par le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec la demande de démission d'Alain Duschène et qu'ils n'en ont pas été informés au préalable. Ils disent ne plus avoir confiance dans le président du SPAL, Christian Schleck, et dans ses méthodes». Le général Duschène commande l'armée luxembourgeoise.