Le solaire gagne en surface et en hauteur

Mara BILO Enovos et Post Luxembourg ont inauguré un nouveau système photovoltaïque au centre de distribution de Bettembourg. De plus en plus d'entreprises franchissent le pas, et bientôt il leur sera possible de consommer leur énergie «fait maison».

Que ce soit via l'eau, le soleil ou le vent, le Grand-Duché s'est fixé l'objectif de tirer 11% de son approvisionnement énergétique de sources renouvelables d'ici 2020. Un objectif ambitieux. A deux ans de l'échéance, l'institut de statistiques Statec estime ainsi que le Luxembourg serait actuellement plus proche des 6,4%. D'où la volonté du gouvernement d'encourager le développement de certaines pratiques, comme le photovoltaïque. En mars 2018, le ministre de l'Économie, Etienne Schneider, a annoncé un appel d'offres pour la construction d'installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 500 kilowatts.

Enovos a répondu à cet appel, et le fournisseur d'énergie installe actuellement plusieurs systèmes photovoltaïques d'une puissance totale de 13,9 mégawatts. Ce qui correspond à la consommation d'énergie d'environ 3.400 ménages.

Pour 170 foyers

Un premier projet a été présenté, vendredi dernier, dans la zone industrielle de Krakelshaff à Bettembourg. Là, Enovos fait installer 2.800 panneaux solaires sur le toit du centre de distribution du service postal.

«Cette installation peut produire environ 680 mégawattheures d'électricité», explique Claude Seywert, responsable du groupe Encevo, dont Enovos fait partie. De quoi assurer l'alimentation pour 170 foyers.

Le nouveau système photovoltaïque a été installé sur le toit du centre de distribution postale de Bettembourg. Photo: Post

Comme tous les consommateurs produisant de l'électricité à partir d'une installation photovoltaïque privée, l'électricité produite sur le toit du bâtiment de la poste doit être injectée dans le réseau électrique national. Mais cela ne durera pas.

En effet, en mars 2018, le gouvernement a présenté une proposition législative visant à donner aux consommateurs la possibilité de consommer ou même de partager l'électricité qu'ils produisent eux-mêmes. «Sur ce point, nous attendons encore l'avis du Conseil d'État», a informé Claude Turmes, ministre de l'Énergie.

Un siège exemplaire

Post a mis la surface du toit à disposition du système pour un «prix symbolique», comme l'appelle le directeur de la société. Il était important pour l'entreprise d'améliorer le bilan énergétique du bâtiment de Bettembourg. «Nous attachons une grande importance au fait que nos nouveaux bâtiments soient des bâtiments dits zéro émission», explique M. Strasser.

A titre d'exemple, le futur siège du quartier de la gare de la capitale, dont la première pelletée de terre est prévue pour ce lundi, sera bien dans cette veine.

Satisfaction partagée pour le chef du groupe Encevo Claude Seywert, le directeur de Post Claude Strasser et le ministre de l'Énergie Claude Turmes (de gauche à droite). Photo: Guy Jallay

La construction des panneaux solaires a été confiée à la société Paul Wagner et Fils, récemment reprise par Enovos. Avec ce rachat, une situation de distorsion de concurrence pourrait être crainte. Claude Seywert, directeur du groupe, s'est voulu rassurant sur ce point: «Nous avons annoncé un appel d'offres européen pour chaque projet. Paul Wagner et Fils a gagné certains projets et pas d'autres.»

D'ici quelques semaines, d'autres grands groupes devraient suivre l'exemple de Post. Cactus ou Panelux vont ainsi utiliser leurs toits pour installer des panneaux.

Un appel d'offres pour davantage de photovoltaïque Le ministère de l'Énergie a annoncé ce mardi matin que des investisseurs privés pouvaient désormais candidater afin de se lancer dans la production d'énergie solaire au Luxembourg.

Suite à l'appel d'offres de l'an dernier, le gouvernement a reçu une dizaine de projets, comme l'explique le ministère de l'Énergie. «L'objectif est de produire 100 mégawatts d'électricité supplémentaires chaque année à partir de l'énergie photovoltaïque», assure Claude Turmes. D'ici 2030, le pays veut atteindre une production annuelle d'énergie photovoltaïque de plus de 1.000 mégawatts.

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a publié en septembre un nouvel appel d'offres pour la construction et l'exploitation de nouvelles centrales photovoltaïques plus grandes, d'une puissance totale de 40 mégawatts.