Un accès web tout neuf pour le dépôt et la signature de pétitions publiques a été mis en ligne ce lundi. Plus facile d'utilisation, ce site préfigure l'arrivée de celui de la Chambre des députés en 2022.

Le site des pétitions s'offre une nouvelle jeunesse

Juliette MARIAGE Un accès web tout neuf pour le dépôt et la signature de pétitions publiques a été mis en ligne ce lundi. Plus facile d'utilisation, ce site préfigure l'arrivée de celui de la Chambre des députés en 2022.

Le site de mise en ligne et signature des pétitions numériques a fait peau neuve ce lundi. Plus clair, plus précis et plus accessible, petitiounen.lu est le nouvel acte de la politique de transparence menée par la Chambre. Il devrait permettre «un meilleur traitement des pétitions», selon la députée Nancy Arendt (CSV), qui a présenté les nouveautés avec le président de l'institution, Fernand Etgen (DP) à la Chambre ce lundi.

Un des principaux objectifs de la refonte était de mieux guider les personnes souhaitant déposer une pétition. Si les textes doivent toujours être rédigés en français, anglais ou luxembourgeois, le site est désormais aussi traduit in english. «Nous voulions faciliter la compréhension des gens pour que les critères de dépôt soient davantage respectés», indique la présidente de la commission des pétitions.

La moitié des textes déposés ne sont en effet pas recevables en l'état. La commission veille à ce qu'ils soient étayés par des faits, mais aussi qu'ils respectent des critères de forme. «Par exemple, l'utilisation du ''je'' ou du ''nous'' n'est pas souhaitable, il ne faut pas faire preuve de discrimination ni proférer des propos racistes», note Nancy Arendt qui espère que les explications plus précises permettront de désengorger la commission des pétitions.

Mais le site présente également de nouvelles fonctionnalités destinées à renforcer le caractère démocratique du système. Il permet par exemple de partager directement les pétitions via un réseau social ou par WhatsApp, pour garantir une plus large audience à la revendication. «Le système de pétitions permet de se rapprocher des citoyens, mais l'ancien modèle n'était pas assez visible», note Nancy Arendt. Plus de 1.400 textes ont toutefois déjà été mis en ligne depuis la création d'une plateforme de dépôt numérique en 2014, selon le président de la Chambre.

Au total, 70.000 euros d'investissement ont été nécessaires pour garantir aux pétitions un site plus pertinent. Celui-ci reste tout de même rattaché à celui de la Chambre, accessible par une icône. «Chd.lu est également en train d'être retravaillé mais sa date de finalisation était trop tardive et il était important de mettre en ligne cette plateforme de pétitions très rapidement», indique la députée CSV.

Le site des pétitions sera donc intégré, par la suite, au nouveau site de la Chambre qui devrait être mis en ligne «courant 2022», dixit Fernand Etgen.

Des règles précises Pour rappel, toute personne âgée d'au moins 15 ans et inscrite dans le Registre national des personnes physiques peut proposer une pétition. Elle est débattue en public lorsqu'elle a atteint 4.500 signatures, une fois le texte validé par la commission des pétitions. Si la demande manque en effet de précisions, des explications supplémentaires peuvent être demandées au pétitionnaire qui dispose d'un mois pour répondre.

