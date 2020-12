Avec plus de 34 décès enregistrés en une semaine, les effets du virus se font toujours sentir au Luxembourg. Le nombre de nouvelles infections reste élevé avec 424 cas recensés ce dimanche. 214 personnes, elles, se trouvent hospitalisées.

Le seuil des 450 victimes du covid-19 se rapproche

Avec plus de 34 décès enregistrés en une semaine, les effets du virus se font toujours sentir au Luxembourg. Le nombre de nouvelles infections reste élevé avec 424 cas recensés ce dimanche. 214 personnes, elles, se trouvent hospitalisées.

Avec quatre personnes décédées au cours des 24 dernières heures, selon les données de la direction de la Santé publiées ce dimanche, la semaine du 14 au 20 décembre aura été une semaine noire dans les hôpitaux. Officiellement, ce sont donc 34 victimes positives au covid-19 qui auront perdu la vie au cours des six derniers jours. Ce qui porte à 444 le nombre total de décès depuis la mi-mars. A titre de comparatif, il y a un mois, le 20 novembre dernier, le pays ne déplorait «que» 268 victimes en lien avec l'infection pulmonaire.

En ce qui concerne le nombre de nouvelles infections, le niveau enregistré ne poursuit pas la tendance observée ces trois derniers jours. Ce dimanche, les autorités sanitaires enregistrent officiellement 424 infections parmi les résidents. Contre 339 la veille.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 44.490 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. Des chiffres en croissance exponentielle en lien direct avec la hausse importante des campagnes de dépistage. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



La donnée à suivre de près concerne bien évidemment le nombre de personnes hospitalisées. Ce samedi, les hôpitaux hébergent 214 patients, dont 38 en soins intensifs. Soit un de moins que la veille. Au plus fort de la première vague, 234 lits avaient été occupés pour cette pathologie.

Dans le reste de l'Europe, la découverte d'une nouvelle variante «hors de contrôle» du coronavirus au Royaume-Uni a poussé dimanche le gouvernement à interdire «temporairement» les vols passagers en provenance d'Outre-Manche. Et ce, à partir de minuit. Des mesures identiques ont été prises par l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas à suspendre leurs vols avec ce pays, faisant encore grandir l'inquiétude en Europe où plusieurs pays s'apprêtent à fêter Noël sous de sévères restrictions. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les Européens à «renforcer leurs contrôles» du fait de la nouvelle variante circulant au Royaume-Uni, a indiqué dimanche sa branche européenne.

Hors du territoire britannique, une poignée de cas ont été rapportés au Danemark (9), ainsi qu'un cas aux Pays-Bas et en Australie selon l'OMS, qui recommande à ses membres au niveau mondial «d'accroître leurs (capacités de) séquençage» du virus avant d'en savoir plus sur les risques posés par la variante, selon une porte-parole. Selon l'OMS, outre «des signes préliminaires que la variante pourrait être plus contagieuse», la variante britannique «pourrait aussi affecter l'efficacité de certaines méthodes de diagnostic». Il n'y a en revanche «aucune preuve d'un changement de la gravité de la maladie» à ce stade.





