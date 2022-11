Ces problèmes sont dus à «des perturbations et des lenteurs rencontrées dans nos agences et sur notre application S-Net» fait savoir la Spuerkees.

Avertissement de la Spuerkees

Le service S-NET est actuellement indisponible

Il est actuellement impossible de faire un virement électronique ou de consulter ses comptes de la Spuerkees en ligne. Le service de banque en ligne S-Net de la Spuerkees est pour le moment indisponible. Dans un message publié sur son site, la banque indique que ces problèmes sont dus à «des perturbations et des lenteurs rencontrées dans nos agences et sur notre application S-Net». La Spuerkees dit travailler «activement à la résolution de ce problème dans les meilleurs délais». La cause du problème n'a pas été précisée.

