Le service public comme principale mission pour «100,7»

Jean-Michel HENNEBERT

Nouveau départ pour radio 100,7. Près de 30 ans après sa création en tant que radio socio-culturelle, le média se transformera pour assumer pleinement sa mission de service public. Validé vendredi en Conseil de gouvernement, l'avant-projet de loi prévoit de renforcer l'établissement public en le dotant «d'un cadre juridique adapté à son rôle et aux standards internationaux en matière de médias de service public» mais aussi de «moderniser la gouvernance» et d'en «pérenniser le financement».

En clair, la radio basée au Kirchberg doit voir son indépendance renforcée et ses missions mieux encadrées. Le nouveau texte prévoit qu'elle diffuse sur ses ondes «un programme généraliste d'information, de culture et de divertissement» qui devra s'adresser «à l'ensemble de la population (...) par une couverture médiatique objective, indépendante, pluraliste». Et surtout la radio devra «garantir son autonomie et indépendance des différentes entités sociales, économiques et politiques».

Une obligation qui va se traduire par la limitation à trois du nombre de représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration. Soit un tiers. Les autres membres seront alors issus de la société civile. Une décision attendue de pied ferme par la rédaction, en conflit larvé avec Marc Georges, directeur de l'établissement public depuis juillet 2019.

L'avant-projet de loi précise également que la publicité restera interdite sur les ondes et le site internet de la radio. Seul le parrainage, «à des conditions strictes», sera autorisé. Prévue dans l'accord de coalition, la réforme avait recueilli l'unanimité des suffrages lors du débat organisé à la Chambre. Le texte final doit être déposé et voté au cours des prochaines semaines.

