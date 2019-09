Le service «Adapto» profitera finalement de la gratuité

Après une vive polémique au mois de juillet, le ministre de la Mobilité, François Bausch, a fait volte-face ce lundi. Le service de transports pour handicapés sera réformé pour éviter «toute discrimination»

Après une vive polémique au mois de juillet, le ministre de la Mobilité, François Bausch, a fait volte-face ce lundi. Le service de transports pour handicapés sera réformé pour éviter «toute discrimination»

Il y a un peu plus de deux mois maintenant que le ministre de la Mobilité, François Bausch, avait annoncé que la gratuité des transports ne concernerait pas le service pour handicapés «Adapto». Une annonce qui avait mis le feu aux poudres et abouti à une pétition en ligne, moins de sept jours plus tard.

Ce lundi 23 septembre, le ministère de la Mobilité a annoncé, via un communiqué, qu'après concertation avec d'autres entités, le service spécifique «Adapto» serait finalement «réformé et profitera de la gratuité des transports publics». Une volte-face qui demande quelques changements spécifiques.

Conditions d'accès modifiées

Les points principalement retenus dans le cadre des transports spécifiques occasionnels «Adapto» sont donc les suivants:

«Le système des transports «Adapto» ne sera pas substitué par une aide financière. Le transport sera maintenu, mais l’accès et l’organisation en seront réformés ;

Les conditions d’accès aux transports «Adapto» seront modifiées. Le transport sera réservé aux personnes handicapées et à mobilité réduite, n’ayant pas d’autres possibilités de se déplacer. De nouveaux formulaires de demande d’accès seront établis ;

Le ministère de la Mobilité créera une centrale de réservation nationale. Celle-ci organisera les itinéraires de manière à regrouper efficacement les clients pour répondre à leurs besoins de déplacement sous forme d’un transport collectif ;

Une Commission d’évaluation nationale est créée, chargée d’évaluer les demandes».

Cette nouvelle «réforme» devra être mise en place «dans les meilleurs délais», afin de ne pas «discriminer les personnes qui sont dépendantes de ce service de transport», souligne le ministère, ajoutant qu'il «saisira le gouvernement en conseil des modalités de cette réforme».

Pour rappel, l’introduction de la gratuité des transports publics sur le territoire du Grand-Duché est prévue pour le 1er mars 2020.

