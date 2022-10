NewSpace Europe, la grand-messe du secteur spatial, a lieu cette semaine au Luxembourg. En l'espace de quelques années, le pays s'est taillé une solide réputation dans ce domaine.

«Le secteur spatial luxembourgeois a décollé»

Souvent considérée comme la «Nasa luxembourgeoise», la Luxembourg Space Agency (LSA), créée il y a un peu plus de quatre ans, regroupe l'ensemble des acteurs du secteur spatial luxembourgeois. Un secteur indéniablement en plein essor au regard de la politique menée ces dernières années. Ce jeudi et vendredi, l'agence organise sa cinquième édition de «NewSpace Europe» à Luxexpo, la désormais grand-messe du milieu. Celle-ci rassemblera de très nombreux acteurs venus des quatre coins du monde afin d'évoquer les enjeux à venir sous le thème «connecter la terre et l’espace».

Le programme de la conférence met l'accent sur les liens entre les secteurs terrestres et spatiaux, et ambitionne de donner un aperçu du potentiel qu'offrent le domaine spatial et ses services dans le cadre des activités humaines sur terre et de la gestion des problématiques mondiales.

Le Luxembourg est-il en train devenir la capitale mondiale du secteur spatial? Pour Marc Serres, CEO de la LSA, il est clair que le petit pays s'est taillé une solide réputation dans plusieurs domaines. «Aujourd'hui, le Grand-Duché a l'ambition de devenir un hub européen pour l'utilisation et l'exploitation des ressources spatiales. Depuis cinq ans désormais, on assiste à un développement important des initiatives privées avec des grandes institutions intergouvernementales. C'est le cheminement d'un travail débuté déjà dans les années 80, au moment de la première vague de commercialisation de l'espace. On est en train de vivre quelque chose de similaire aujourd'hui.»

De 20 à 70 acteurs spatiaux en quelques années

Et le Luxembourg semble avoir flairé le bon filon en investissant massivement dans le spatial. «On a fait beaucoup de promotion pour que les entrepreneurs voient le Luxembourg comme une terre d'accueil pour ce genre d'initiative et cela a payé. Si on regarde les derniers chiffres, le pays compte aujourd'hui pas moins de 70 acteurs publics et privés qui sont actifs dans le spatial alors qu'ils n'étaient qu'une vingtaine en 2012. Le secteur a donc littéralement décollé ces dernières années, c'est indéniable.»

Et c'est donc pour rassembler tous ces acteurs dans un même écosystème que la LSA a vu le jour. «Notre rôle, c'est vraiment de stimuler le développement de ce domaine et donc, on aide les entreprises à développer leur business. Attention toutefois, nous ne vendons pas leurs services, mais nous les aidons en participant au développement de leurs technologies. Une fois que l'entreprise a une technologie mature, on l'aide à trouver de l'investissement privé. Ces dernières années, on a réussi à développer un réseau stable et fiable.»

Évidemment, le Grand-Duché n'a pas l'apanage de la recherche spatiale en Europe. D'autres pays comme la France et l'Allemagne, investissent également énormément dans le secteur. Cela dit, le Luxembourg parvient quand même à se démarquer de bien nombreuses manières. «Notre point fort, ce sont les communications par satellite», assure Marc Serres. «La présence de SES, premier fournisseur de services de télécommunications par satellites au monde, au Luxembourg depuis 1985 a bien entendu tiré cette expertise vers le haut. Il y a aussi un autre domaine dans lequel on est en train aussi d'avoir une certaine reconnaissance, c'est l'utilisation des ressources spatiales».

La Lune, puis Mars...

La conquête «humaine» de l'espace et de ses planètes n'est d'un autre côté pas la priorité du Luxembourg. «On ne peut malheureusement pas investir dans tout. On a dû trouver des niches et des spécialités. L'exploration humaine est importante pour nous cela dit, notamment dans le domaine des ressources spatiales. Celles-ci seront indéniablement utiles pour aller là où on veut aller, la lune puis Mars...».

En ce qui concerne les conférences prévues ce jeudi et vendredi, le CEO de la Luxembourg Space Agency explique que celles-ci se veulent ouvertes et accessibles aux autres secteurs. «Car c'est bien là le coeur de l'événement: démontrer l'intérêt et le bénéfice d'utiliser les infrastructures spatiales ou les données spatiales dans d'autres secteurs économiques. Je pense à la santé, à l'agriculture, à la construction ou encore à l'automobile.»

Des données utiles pour de nombreuses compagnies

Et Marc Serres d'illustrer son propos. «Typiquement, on peut utiliser des images d'observation de la Terre pour aider à la prévision des récoltes agricoles ou utiliser des données spatiales pour le trafic maritime et aérien. On va les utiliser aussi pour de la science, bien sûr. Aujourd'hui, on peut offrir des services grâce à l'utilisation de ces données d'observation de la Terre. C'est une nouvelle commercialisation. Désormais, les clients n'ont bien souvent plus aucun lien avec l'espace. Ça peut être une compagnie d'assurances, une coopérative d'agriculteurs, des administrations de planification du sol ou encore d'aménagement du territoire.»

Bref, le potentiel économique est énorme et pour le commun des mortels, ces avancées made in Luxembourg pourraient également être particulièrement bénéfiques. «Dans le secteur de la santé, par exemple, il y a notamment des tests de médicaments qui se révèlent beaucoup plus efficaces lorsqu'ils sont réalisés dans l'espace. Tout cela sera bien évidemment détaillé lors de «NewSpace Europe».»

Les acteurs derrière ces initiatives innovantes seront donc au Luxembourg en cette fin de semaine. Un moyen de séduire un maximum d'entre-eux afin, qui sait, d'en pousser quelques-uns à poser un pied à terre au Grand-Duché. «Nous avons déjà dépassé les 600 inscriptions, dont 350 inscrits en présentiel, les conférences pouvant être suivies à distance.»

