Le ministre du Logement, Henri Kox, a expliqué mercredi en quoi le nouveau Fonds spécial créé début avril allait soutenir la construction de plus de logements ciblés, publics, abordables et durables. Premier exemple: Elmen. Avant Wiltz et Dudelange.

Luxembourg 3 min.

Le secteur public reprend la truelle

Patrick JACQUEMOT Le ministre du Logement, Henri Kox, a expliqué mercredi en quoi le nouveau Fonds spécial créé début avril allait soutenir la construction de plus de logements ciblés, publics, abordables et durables. Premier exemple: Elmen. Avant Wiltz et Dudelange.

Il a tout juste un mois et demi, et déjà le Fonds spécial de soutien au développement du logement fait parler lui. Né le 1er avril, le "bébé" a même été le point central de la conférence de presse du ministre du Logement, ce mercredi. Henri Kox (Déi Gréng) voyant dans ce nouvel instrument le meilleur moyen pour l'Etat, les communes et les sociétés d'habitat public d'améliorer -quantitativement et qualitativement - l'offre en habitats sur le pays.

Et le projet d'Elmen sera la première démonstration de l'utilité du nouveau fonds. Ainsi, sur ce "village nouveau" qui d'ici dix ans accueillera 2.000 habitants, 28% du coût des travaux vont être pris en charge via ce dispositif. Soit 40 des 268 millions d'euros de facture annoncée pour cet ensemble de 375 maisons et 375 appartements qui vont sortir de terre entre Kehlen et Olm. Une somme à la hauteur du projet (dans les tuyaux depuis une décennie) qui doit aboutir à une commune, 76 sur 102 par l'importance de sa population.

Elmen choisi comme site de référence Principal chantier de la SNHBM destiné à accueillir quelque 2.000 habitants, le projet a été déclaré «d'intérêt général» par le Conseil de gouvernement. Une première qui ouvre la voie à un financement au-delà de 40 millions d'euros pour ce site de 27 hectares situé entre Kehlen et Olm

Mais au-delà de la somme investie, c'est la destination précise de l'argent qu'Henri Kox souhaite défendre. A Elmen, la SNHBM compte bâtir selon les quatre points du credo ministériel : ciblé (essentiellement de la location), via une opération publique, des logements abordables et durables («tant dans leur mode de construction qu'à l'usage ou pour leur maintenance», insiste le ministre écolo.

Ici, pas question que le bien public ne repartent entre les mains du privé. Même les logements achetés en emphytéose ne pourront être ensuite revendus «qu'à la main publique», insiste Henri Kox. L'idée étant que le parc immobilier bâti par l'Etat, les communes ou les promoteurs publics ne viennent pas alimenter un marché déjà largement spéculatif.

Un comité d'acquisition

Et ce qui est vrai pour le bâti le sera aussi pour les terrains appartenant au secteur public que le ministre souhaite conserver. Mieux même un comité d'acquisition a été mis en place, informe-t-il. Comité qui rachète à des propriétaires privés des terrains susceptibles d'être constructibles mais sans plus-value pour le cédant. Utopie? Pas à en croire Henri Kox : «Nous avons déjà eu 20 offres en ce sens, et trois ventes ont pu être menées à bien». Toujours ça de pris.



Maintenant que le Fonds spécial de soutien au développement du logement est opérationnel, ses aides vont irriguer nombre de (gros) projets. Rien de neuf sous le soleil immobilier d'ailleurs puisque l'argent disponible sera orienté vers des opérations connues comme "Neischmelz" à Dudelange (reconquête de friches industrielles) ou "Wunnen mat des Wooltz" à Wiltz. Au final, ça fait tout de même maigre comme annonces nouvelles au terme d'une intervention dont l'intitulé (La crise du corona et le défi du logement abordable) laissait imaginer d'autres initiatives...

«Protéger les plus vulnérables La crise du covid-19 n'a rien arranger à la situation de nombre de foyers au Luxembourg. Particulièrement ceux dont une grande partie des revenus part aux dépenses de logement. Et Henri Kox a tenu à rappeler, mercredi, que ces locataires n'avaient pas été oubliés des programmes de soutien ces dernières semaines. Et signe que les aides annoncées étaient indispensables, le service du Logement qui habituellement reçoit de l'ordre de 300 appels par jour, on a enregistré jusqu'à 700 les jours passés...

Pour mémoire, le gouvernement a notamment interdit toute expulsion durant l'état de crise; augmenté la subvention au loyer et élargi les critères d'éligibilité permettant à plus de ménages de bénéficier de ce coup de pouce. Une cinquantaine de nouveaux dossiers ont d'ailleurs déjà été validés, a indiqué le ministre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.