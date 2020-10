La deuxième campagne de tests covid à grande échelle ne fait pas l'unanimité. Communication, hotline ou encore analyse des données: le parti de gauche regrette la présence en nombre d'acteurs privés dans cette opération.

Luxembourg 2 min.

Le secteur privé dans le viseur de déi Lénk

(ER) - La nouvelle campagne de test à grande échelle, présentée par le gouvernement fin septembre, doit notamment permettre de «suivre le processus d'infection». Le but de cette opération est donc d'identifier les personnes infectées asymptomatiques et ainsi interrompre rapidement la chaîne d'infection.

Une campagne que ne remet pas en cause déi Lénk mais c'est plutôt la présence en masse d'acteurs privés qui irrite. «Le ministère de la Santé dirigé par le LSAP délègue donc maintenant aussi le pilotage des tests de masse dont la communication, les contacts avec la population et même le contrôle des données personnelles, entièrement au secteur privé», regrette le parti de gauche qui redoute que l'Etat devienne «de plus en plus dépendant des acteurs privés dans l'accomplissement de ses missions».

Un dépistage national plus «structuré, ciblé, flexible» Si la première phase revêtait encore un caractère expérimental, la deuxième partie du «large scale testing» entend tirer des leçons de ces derniers mois. Désormais, la stratégie mise en place pour lutter contre le covid-19 s'appuiera sur une toute nouvelle stratégie.

Pour déi Lénk, «cette cession des responsabilités et compétences gouvernementales constitue un scandaleux bradage de la démocratie». Le parti d'opposition souhaite voir se développer «une politique de santé publique impliquant tous les acteurs sur le terrain (communes, associations sociales)».

Afin d'avoir une vision claire et transparente de la situation, déi Lénk souhaiterait que les contrats et les accords qui lient tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le covid-19 (Task Force, Research Luxembourg,...) soient divulgués. Pour rappel, les deux phases de «large scale testing» ont coûté respectivement 21,5 millions et 13 millions d'euros à l'Etat.

Les sociétés concernées Dans son communiqué publié ce mardi, déi Lénk pointe notamment du doigt les entreprises privées qui sont actives dans la nouvelle campagne de tests à grande échelle. Communication : attribuée à Arendt Business Advisory, filiale des avocats d'affaire Arendt&Medernach (ordre de 2,4 millions euros) Hotline pour questions de la population: attribuée à la société de conseil PricewaterhouseCoopers (PwC), une entreprise faisant partie des Big Four du secteur financier (ordre de 2,1 millions euros) Gestion de projets: attribuée à la société de conseil KMPG, entreprise faisant partie des Big Four du secteur financier (ordre de 900.000 euros) Analyse de données, c'est-à-dire la réunion des données du large-scale-testing et les données du traçage de contact par l'«Inspection sanitaire» : attribuée à PwC (ordre de 500.000 euros)

