Le secteur des transports toujours plus polluant

Le Mouvement écologiste rappelle son attachement au principe du pollueur payeur. L'association s'oppose ainsi fermement aux lobbies des automobilistes et des consommateurs qui s'insurgent notamment contre les nouvelles taxes prévues en matière d'émissions de CO2.

(ota) – Le secteur des transports au Luxembourg est responsable d'environ 65% des émissions de CO2 du pays. Malgré les efforts initiés pour inverser la tendance, selon le Mouvement écologique, la situation ne s'améliore guère.

En 2017, la moyenne des émissions de CO2/km des voitures particulières neuves a augmenté de 0,4 g de CO2/km, après une baisse constante de près de 22 g de CO2/km entre 2010 et 2016. Les données, encore partielles, pour 2018 confirmeraient cette tendance à la hausse, avec 2 g de CO2/km de plus en moyenne.

Le Meco entend ainsi injecter une petite piqûre de rappel à l'automobile club et à l'Union des consommateurs. Il se dit «étonné» des considérations de l'ACL et de l'ULC sur le plan climat et énergie et en particulier sur la nouvelle norme de consommation et d'émission qui servira de base au calcul de la taxe sur les véhicules.

Selon le Mouvement, les lobbies des automobilistes et des consommateurs «prétendent être favorables à la protection du climat», mais semblent «considérer qu'ils n'ont pas leur part à jouer». Ils veulent la protection du climat, «mais gratuitement et sans changements sociétaux. Ce genre d'attitude mènera inévitablement dans une impasse», écrit le Meco.



L'association écologiste estime donc qu'il faut faire pression sur l'industrie automobile afin qu'elle produise des véhicules moins polluants et moins gourmands en carburant. «C'est dans l'intérêt de la santé humaine, de la qualité de l'air, de la protection du climat et, en fin de compte, du portefeuille, puisque moins de consommation, ce sont moins de coûts», pense le Meco.