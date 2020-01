Les procédures administratives entérinées, les travaux des passages pour piétons et d'une piste cyclable vont débuter la semaine prochaine entre Howald et la zone commerciale. Ces nouvelles infrastructures seront opérationnelles à la mi-avril.

Le secteur de la Cloche d’Or sécurisé en avril

Les procédures administratives entérinées, les travaux des passages pour piétons et d'une piste cyclable vont débuter la semaine prochaine entre Howald et la zone commerciale. Ces nouvelles infrastructures seront opérationnelles à la mi-avril.

(DH avec Steve Remesch) - Avec la dernière approbation en date, celle du ministère de l'Environnement, toutes les conditions sont désormais réunies pour attaquer les travaux qui doivent permettre la mise en service d'une liaison sécurisée entre le Park & Ride de Howald et la zone industrielle de la Cloche d'Or. Le point d’orgue de ces travaux, qui vont durer 66 jours ouvrables, sera le pont réservé aux piétons et cyclistes de l'autre côté de l'accès autoroutier de l'A3.

Le matériel pour la construction du pont réservé aux piétons et aux cyclistes a déjà été livré. Photo: ministère de la Mobilité

Selon Dany Frank, le porte-parole du ministère de la Mobilité, les préparatifs pourraient commencer dès la semaine prochaine. L'ensemble de ces travaux va permettre de sécuriser un secteur emprunté chaque jour par plusieurs centaines d'employés du nouveau centre commercial et des sociétés de services financiers de la zone.

A l'issue des travaux, piétons et cyclistes pourront emprunter une liaison continue de trois mètres de large entre le supermarché d'Howald et la zone commerciale. Ce nouveau tronçon permettra également de relier la Cité um Schlass de Hesperange et le quartier de Gasperich.

Jusqu'à ce jour, les piétons doivent emprunter un couloir sécurisé sur un seul côté de la chaussée, le long de la CR 231, jusqu'aux feux tricolores pour ne pas à avoir à passer par-dessus les glissières de sécurité.