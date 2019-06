Inauguré ce mardi, le pont ferroviaire désengorgera les accès Nord et Est à la Ville de Luxembourg. Le projet s'inscrit dans le plan national d'utilisation des transports publics.

Le second viaduc du Pulvermühle enfin ouvert

Marc AUXENFANTS Inauguré ce mardi, le pont ferroviaire désengorgera les accès Nord et Est à la Ville de Luxembourg. Le projet s'inscrit dans le plan national d'utilisation des transports publics.

Lancé en 2009, prévu pour être opérationnel en 2015 selon les CFL, retardé de quatre ans, suite à des complications sur le chantier, il devait ouvrir en avril dernier. Ce mardi, c'est désormais chose faite: le nouveau pont ferroviaire enjambant l'Alzette qui raccordera les lignes Nord et Est à la gare centrale de Luxembourg, a enfin été inauguré par Marc Wengler, le directeur général des CFL. Celui-ci a qualifié la finalisation du projet de «grande étape».

Long de 242 mètres, le nouvel ouvrage met ainsi fin à des décennies de congestion aux accès Nord et Est à la gare de Luxembourg-Ville. Chaque jour en effet quelque 1.000 trains convergent vers la capitale. En cause, le réseau ferré en forme d'étoile qui génère d'inévitables goulets d'étranglement aux abords de la ville. «La nouvelle infrastructure, ainsi que la restauration du viaduc originel coûteront au final 247 millions d’euros», ont indiqué les CFL.

Dès ce mardi, donc, les trains circulant au-dessus du Pulvermühle pourront enfin se croiser sans se partager les mêmes rails. Concrètement, les deux voies de l’actuel viaduc seront réservées à la ligne Luxembourg-Troisvierges-Liège. Tandis que celles du nouveau pont ferroviaire seront affectées à la circulation des trains vers Oetrange-Wasserbillig et Trèves.

Le second viaduc Pulvermühle, un pont nommé désir L'ouvrage ferroviaire bis enjambant l'Alzette enfin ouvert au trafic, dix ans après les débuts du chantier, raccordera les lignes Nord et Est à la gare centrale de Luxembourg et mettra fin à des décennies de congestion dans le pays.

Outre le nouveau viaduc, d’autres réalisations ont également été inaugurées ce mardi. Tel que le chantier de doublement du tronçon ferroviaire entre Luxembourg et Sandweiler-Contern. D’une longueur de 6,6 kilomètres, cette seconde voie a nécessité plus de six années de chantier, marqués par des travaux supplémentaires de sécurisation des parois rocheuses, de terrassement et d’isolation acoustique. Investissement du projet: 215 millions d’euros.

Les grands travaux continuent

Le nouvel arrêt de Sandweiler-Contern a par ailleurs été déplacé et rapproché de plusieurs centaines de mètres de la zone d’activités économiques «Weiergewan». Des accès piétons débouchant sur les parkings de Dupont de Nemours et de Kühne & Nagel ont aussi été aménagés, tandis que le parking de la gare a été agrandi, disposant ainsi de 35 places de stationnement pour les usagers des CFL.

Autre réalisation, la suppression du passage à niveau à Cents, qui s’inscrit dans le programme de suppression des passages à niveau dans le pays. L’arrêt Cents-Hamm a de même été modernisé, avec le prolongement des deux quais, afin d’accueillir des trains plus longs, qui ont également été surélevés de 35 à 55 centimètres. Des abris voyageurs ont été installés le long des quais.

Tous ces projets font partie intégrante du concept «Mobil 2020» initié par le gouvernement à l'horizon 2020, pour promouvoir l’utilisation des transports publics. Le programme de grands travaux inclut entre autres la mise en service de deux nouveaux quais en gare de Luxembourg-Ville, ainsi que la finalisation du pôle d'échange d'Howald en 2024, ou encore la nouvelle ligne ferroviaire de Bettembourg la même année. Le tout, avec comme objectif d'augmenter considérablement les capacités de transports des voyageurs frontaliers notamment.





