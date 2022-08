Cette semaine, nous vous emmenons à Rambrouch et Martelange, le long de la frontière belgo-luxembourgeoise, pour une promenade historique en pleine nature.

Le «Schmugglerpad», une balade sur les traces des fraudeurs

Mélodie MOUZON Cette semaine, nous vous emmenons à Rambrouch et Martelange, le long de la frontière belgo-luxembourgeoise, pour une promenade historique en pleine nature.

Martelange est devenue depuis longtemps déjà une destination de choix pour le tourisme à la pompe. C'est peut-être moins connu mais, bien avant cela, la localité ardennaise située juste sur la frontière belgo-luxembourgeoise a été un point de départ et d'arrivée pour les fraudeurs et les contrebandiers, au vu de sa position géographique stratégique.

Dès 1843, soit quatre ans après que le Luxembourg a acquis son indépendance, les premiers douaniers prennent leurs quartiers dans cette zone grouillante d'activités illégales. Braconnage, trafics de nourriture, d'alcool,... Les fraudes des «schmugglers» (contrebandiers, NDLR) ont varié selon les époques.

Ce qui est certain, c'est qu'on ne s'improvisait pas fraudeur, ni douanier d'ailleurs. Le passage de la frontière impliquait une connaissance précise du lieu et un travail de reconnaissance sans cesse renouvelé, dans une région où le relief escarpé et la forêt dense constituaient autant de dangers dont il fallait se méfier.

Un parcours de 5 km

Aujourd'hui, il est possible de se mettre dans la peau d'un contrebandier le temps d'une balade historique en pleine nature sur le «Schmugglerpad». Le parcours de quelque 5 km, accessible à tous (mais non praticable avec une poussette), surplombe la vallée de la Sûre et les anciennes ardoisières. Huit bornes d'information sur le paysage, la faune et la flore émaillent le chemin.

Lors de l'inauguration en 2015, celles-ci étaient interactives. Il suffisait de scanner un QR code pour avoir accès à diverses informations ou à des éléments en réalité augmentée. Malheureusement, le site lié aux QR codes n'est plus actif.

Mais cela ne doit pas vous empêcher de profiter de la promenade, qui reste tout de même intéressante à plus d'un titre. Le fait de passer par des chemins de traverse, souvent abrités des regards et où on profite pleinement du silence et de la nature, vous fera découvrir la région d'une autre manière...

L'ancien poste de douane, restauré il y a quelques années, marque le début de la balade. Crédit: D. R.

La balade débute devant l'ancien poste de douane situé aux feux tricolores en face du Mouton Noir, à Rambrouch, à quelques mètres de la frontière. Le bâtiment a été restauré il y a quelques années.

Le parcours est balisé régulièrement avec des panneaux "Schmugglerpad". Photo: Mélodie Mouzon

Il suffit ensuite de repérer le premier panneau du sentier des fraudeurs. Ces panneaux seront votre point de repère durant tout votre cheminement. Ils vous feront suivre des éléments du patrimoine bâti, naturel et historique de la frontière martelangeoise.

Après être passé devant l'ancien poste de douane, il faut emprunter un petit chemin en contrebas qui longe la route de Bigonville. Là, vous évoluerez sur un petit sentier forestier puis champêtre qui longe la Sûre, dont certains passages sont quasiment à sec à l'heure actuelle.

Le petit sentier vous mène ensuite devant les anciennes ardoisières qui ont fait la renommée de Martelange aux 19e et 20e siècles. Il n'en subsiste aujourd'hui que des ruines. Plus loin, le sentier s'enfonce dans la forêt et grimpe un peu, vous offrant un joli panorama sur ce qu'il reste des anciens bâtiments des ardoisières.

Il ne reste plus grand-chose aujourd'hui des anciennes ardoisières. Photo: Mélodie Mouzon

Le parcours se poursuit ensuite entre bois et campagne durant deux bons kilomètres jusqu'au village belge de Grumelange. Sur votre chemin, vous en apprendrez plus sur la chouette effraie ou la cigogne noire, de retour dans la région depuis les années 80 et qui est l'espèce emblématique du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier.

Traverser la frontière à Grumelange

Sur votre parcours, vous pourrez également vous arrêter devant la tour carrée de l'ardoisière d'Angelsberg, seul témoin encore debout de l'activité de cette carrière qui a été exploitée de 1905 à 1911. La tour abritait le treuil qui amenait en surface les wagonnets. A 30 mètres en contrebas, se situe la borne frontière n°169. Elle est un peu particulière car ici, c'est le thalweg-la ligne qui rejoint les points les plus bas du lit de la rivière-qui délimite la frontière entre la Belgique et le Luxembourg.

Après la forêt, un paysage campagnard se découvre et offre un beau point de vue sur le village de Grumelange, logé dans le fond de la vallée. Avant de l'atteindre, vous traverserez la frontière. Juste après, la promenade se poursuit sur un petit pont qui marque l'entrée du village. L'édifice a été épargné par les stratèges militaires belges, qui ne l'ont pas miné en 1939. Il est donc resté intact jusqu'à aujourd'hui.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 Photo: Mélodie Mouzon

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Mélodie Mouzon Photo: Mélodie Mouzon A certains endroits, le sentier est particulièrement étroit. Photo: Mélodie Mouzon La chapelle classée de Grumelange. Photo: Mélodie Mouzon La frontière, juste à la sortie du village de Grumelange. Photo: Mélodie Mouzon

Votre balade vous emmènera ensuite faire un tour du village. Vous passerez devant la jolie chapelle classée datant de 1700 et devant l'ancienne auberge de jeunesse, qui a accueilli des milliers de touristes chaque année entre 1933 et 1985.

Il est déjà temps ensuite de rebrousser chemin et de repasser la frontière dans l'autre sens. Il faut compter environ deux heures pour boucler la balade, dont le terminus vous ramène dans le centre de Rambrouch, près de l'ancien poste douanier.

Et si cette marche vous a ouvert l'appétit, n'hésitez pas à vous poser dans l'un des nombreux restaurants accueillants que compte la localité. Vous pouvez également en profiter pour découvrir le musée de l'ardoise, la Maison du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier ou encore la passerelle des oiseaux, pour compléter votre journée à la découverte des immanquables de la frontière belgo-luxembourgeoise.

Un peu d'histoire... Nous sommes en 1839. La Belgique est un tout jeune pays. Comme partout en Europe, les frontières sont redessinées et négociées lors du traité de Londres. Les Martelangeois, très attachés au quartier de la Rombach et inquiets des rumeurs de scission, tentèrent d’intervenir afin que la commune ne soit pas morcelée. Le tracé de la frontière entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg fut finalement réglé par la «Convention des Limites» du 8 août 1843.

