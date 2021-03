Près d'un quart de siècle après la fin de leur exploitation comme site industriel, les anciens abattoirs de la capitale doivent être «revitalisés» par la Ville. Sauf que le processus, initié en 2019 par une consultation citoyenne, peine à se concrétiser.

Luxembourg 3 3 min.

Le «Schluechthaus» tarde à trouver un nouveau souffle

Jean-Michel HENNEBERT Près d'un quart de siècle après la fin de leur exploitation comme site industriel, les anciens abattoirs de la capitale doivent être «revitalisés» par la Ville. Sauf que le processus, initié en 2019 par une consultation citoyenne, peine à se concrétiser.

Que ce soit comme nouveau point de chute pour les concerts de l'Atelier ou en pépinière pour start-up, les idées pour la reconversion du site des anciens abattoirs de la capitale n'ont jamais manqué. Sauf que près de 25 ans après la fin de leur exploitation comme site industriel, les quelque 2,5 hectares situés à l'entrée de la capitale restent encore et toujours sans avenir clairement défini. Car si la Ville a entamé le «processus de revitalisation du site» avec une consultation citoyenne organisée en 2019, ce dernier marque depuis un nouveau temps d'arrêt. Crise du covid-19 oblige.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Photo: Pierre Matgé/archive

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Pierre Matgé/archive Photo: Pierre Matgé/archive Photo: Pierre Matgé/archive

Sollicitée pour connaître les prochaines étapes prévues d'aménagement du site, une porte-parole de la Ville souligne que «les pré-études techniques indispensables pour la réalisation du cahier de charges sont considérées comme prioritaires». Une importance haute au vu de l'essor planifié de la capitale pourtant pas encore synonyme d'avancée concrète.

Et ce, pour la simple et bonne raison qu'une partie des bâtiments reste exploitée à ce jour. Outre le skatepark et plusieurs halls de stockage, l'infrastructure héberge une antenne de la Croix-Rouge et jusqu'à peu le service des Sports de la capitale. Longtemps point important de blocage de tout aménagement futur du site, le départ des fonctionnaires communaux vers le Stade de Luxembourg a été annoncé lundi dernier par Lydie Polfer (DP), bourgmestre de la capitale, lors du dernier conseil communal.

Plein d'idées pour conserver le «Schluechthaus» Une piscine de plein air, un marché couvert, un espace de rencontre intergénérationnel,... Il y a à boire et à manger dans la liste des suggestions d'avenir dressée pour les anciens abattoirs de Hollerich. Elle servira de base au concours d'architectes.

Reste désormais à régler la question de la transformation des bâtiments créés entre 1900 et 1902 puis agrandis en 1929, sur le point de figurer sur la liste nationale des monuments classés. Un aspect que les responsables communaux ne semblent pas considérer comme une difficulté, puisque «cette proposition rejoint les vues de la Ville qui tient à conserver et à mettre en valeur les parties historiques du site». Selon la proposition du service des sites et monuments, le classement doit concerner une partie non négligeable des structures en place.

Si l'aspect futur du site ne devrait donc pas fondamentalement changer à l'avenir, la question de la fonction future de cet espace situé en face du futur écoquartier des «Portes de Hollerich» reste à ce jour un mystère. Bien que les responsables communaux évoquent «des activités socio-culturelles et sportives», le flou demeure sur les futures applications concrètes de ce concept. Pour les définir, un concours d'architecte européen doit donc être lancé «avant la fin de l'année», précise la porte-parole sans autre forme de précision.

Seul le fait qu'«une campagne de communication sera lancée pour informer en bonne et due forme des conclusions prises lors de la concertation citoyenne» a été avancé. Et ce, «avant même que les gros travaux ne débutent». Pour mémoire, parmi les idées avancées en septembre 2019 figurent pêle-mêle «un mur d'escalade indoor», un «atelier de recyclage» ou bien encore un «streetfood market comme à Londres-Shoreditch».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.