Les explosions survenues mardi dernier au Liban seraient liées aux conditions de stockage d'une grande quantité de nitrate d'ammonium, un composant très utilisé en agriculture. Mais si de nombreux pays en emploient et en stockent, ce n'est pas le cas du Grand-Duché.

Le scénario de Beyrouth ne se produira pas au Luxembourg

L'explosion du stock de 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium dans la capitale libanaise a réveillé des craintes au Luxembourg. Très utilisé en agriculture, ce composant chimique, employé dans la composition d'engrais, se trouverait-il massivement quelque part au Grand-Duché? Non, assure le ministère de l'Agriculture : «zéro kilo». Une affirmation toutefois non confirmée par l'Inspection du Travail et des Mines (ITM).

Mais bien que les cultivateurs locaux n'emploient pas de nitrate d'ammonium, le Luxembourg a toutefois recours à d'autres engrais azotés. «Le plus répandu est le nitrate de calcium-ammonium», précise ainsi Cathy Giorgetti, porte-parole du ministère de l'Agriculture. Et si la composition des deux substances s'avère proche, le nitrate de calcium-ammonium a une propriété fondamentale qui le différencie. «Ce n'est pas un précurseur d'explosif», soulignent les experts de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture (ASTA).

Reste que le nitrate de calcium-ammonium peut être «converti». Autrement dit, être transformé en nitrate d'ammonium. Or cette dernière substance, mélangée à du fioul, peut se transformer en explosif artisanal. L’extrémiste américain Timothy McVeigh avait ainsi joué les chimistes pour confectionner la bombe qui tua 168 personnes, lors de l'attentat d'Oklahoma City en 1995.

Toutefois, pour réduire les risques de détournement du produit, le nitrate d'ammonium, comme le nitrate de calcium-ammonium, sont soumis à des règles spécifiques communes aux pays de l'Union européenne. Plus concrètement, cela signifie que malgré sa possible présence sur les étals des magasins (sous forme d'engrais ou de sachets réfrigérants par exemple), les commerces et entreprises ont obligation de signaler tous les achats en grosses quantités, qu'ils soient effectués par un particulier ou un professionnel.

Un risque chez nos voisins ? Si la France et la Belgique disposent de sites de stockage de nitrate d'ammonium, ceux-ci sont classés Seveso. Autrement dit, ils sont sous étroite surveillance. Le plus proche se trouve en Lorraine à Ecrouves, à l'ouest de Nancy. Soit à plus de 100 km de la frontière luxembourgeoise. Côté belge, quelque 200 kilomètres séparent le site de Tertre du Grand-Duché.

Quant au stockage de nitrate d'ammonium en grosse quantité, il est lui aussi soumis à des conditions très strictes en Europe pour éviter les accidents. Il doit ainsi être isolé de tout liquide inflammable, comme de l'essence, des liquides corrosifs ou encore des solides inflammables.

C'était loin d'être le cas à Beyrouth où le nitrate d'ammonium se trouvait entreposé depuis six ans «sans mesures de précaution», a précisé le Premier ministre libanais Hassan Diab, avant sa démission lundi.

Meurtrie, Beyrouth panse ses plaies Des façades éventrées, des vitrines éclatées, la capitale du Liban présente une image apocalyptique à la suite de deux énormes explosions provoquées par 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium.

Pour rappel, l'énorme explosion survenue mardi dans la capitale libanaise a fait plus de 170 morts et 6.000 blessés, alors que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. La déflagration a par ailleurs provoqué un cratère de 43 mètres de profondeur.



