Trois députés CSV ont réclamé une réunion en urgence de la Commission de la Famille et de l'Intégration à propos du scandale Orpea. Le groupe prévoit d'ouvrir des établissements au Luxembourg.

Luxembourg 2 min.

Une convocation en urgence

Le scandale Orpea inquiète plusieurs députés

Simon Laurent MARTIN Trois députés CSV ont réclamé une réunion en urgence de la Commission de la Famille et de l'Intégration à propos du scandale Orpea. Le groupe prévoit d'ouvrir des établissements au Luxembourg.

Difficile d'être passé à côté du scandale Orpea qui secoue la scène médiatique française depuis quelques jours. Rappelons que le spécialiste français des cliniques privées et des maisons de retraite dont les pratiques sont dénoncées dans un livre publié mercredi, s'est développé dans l'Hexagone et en Europe depuis plus de 30 ans. Le groupe Orpea est ainsi devenu l'un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge de la dépendance. Présent dans 23 pays, y compris en Belgique, il possède un réseau de 1.156 établissements qui comptent au total quelque 116.000 lits.

La quatrième vague épargnerait les maisons de retraite Omicron et Delta feraient moins de "dégâts" dans les homes accueillant des seniors. La ministre de la Famille, Corinne Cahen (DP), assure même qu'«aucun résident de maison de soins ou de CIPA n’est hospitalisé pour une infection covid».

Seulement voilà, les pratiques alarmantes du groupe sont dénoncées dans un livre, «Les Fossoyeurs», du journaliste Victor Castanet. Il y décrit un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents sont «rationnés» pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et ce alors que les séjours sont facturés au prix fort. L'ouvrage évoque également des personnes âgées abandonnées dans leurs excréments ou laissées sans le moindre soin.

Si Orpea conteste formellement ces accusations, que le groupe juge «mensongères, outrageantes et préjudiciables», les révélations de l'ouvrage ont provoqué une chute de son titre à la Bourse de Paris. À 43,66 euros à la clôture mercredi, l'action d'Orpea a perdu près de la moitié de sa valeur depuis lundi, date de la publication d'extraits du livre dans le journal Le Monde.

Une demande urgente de réunion

Ce scandale est remonté jusqu'aux oreilles de la classe politique luxembourgeoise. C'est ainsi que trois députés CSV ont réclamé en urgence une réunion de la Commission de la Famille et de l'Intégration en présence de la ministre de la Famille Corinne Cahen (DP). Une réunion qui doit porter sur ces révélations.

Le sujet est important, et pour cause: Orpea prévoir d'ouvrir sa première maison de soins au Luxembourg en mars prochain, à Merl. «Une deuxième résidence serait d'ores et déjà annoncée à Strassen», s'inquiètent les trois députés CSV à l'origine de cette convocation d'urgence. «Dans ce contexte, nous insistons de voir convoquer une réunion de la Commission de la Famille et de l'Intégration pour que Madame la ministre puisse nous fournir des informations supplémentaires sur ce dossier.» Nul doute que l'affaire sera également prise au sérieux au Luxembourg.