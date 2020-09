Reporté à de multiples reprises depuis août 2019, le tir de la fusée européenne Vega s'est effectué dans la nuit de mercredi à jeudi depuis le Centre spatial de Kourou. A son bord, le troisième satellite produit par la société Luxspace de Betzdorf.

Luxembourg 1 3 min.

Le satellite ESAIL enfin mis sur orbite

Reporté à de multiples reprises depuis août 2019, le tir de la fusée européenne Vega s'est effectué dans la nuit de mercredi à jeudi depuis le Centre spatial de Kourou. A son bord, le troisième satellite produit par la société Luxspace de Betzdorf.

(JFC, avec l'AFP) - Il se trouve à présent en orbite à 500 kilomètres de la Terre. Le microsatellite ESAIL, troisième engin produit par la firme luxembourgeoise Luxspace est enfin prêt à remplir sa mission. Avec une cinquantaine d'autres satellites à son bord, la fusée Vega a en effet décollé la nuit dernière à 3h51 (heure luxembourgeoise) depuis le Centre spatial de Kourou, après de multiples reports dus tantôt aux conditions météo, tantôt à la crise du covid. «J'ai rarement eu à attendre aussi longtemps pour un lancement réussi d'un satellite. Cela me rend d'autant plus heureux que l'ESAIL a enfin pu se lancer dans son voyage vers l'espace», a déclaré Jochen Harms, directeur général de LuxSpace.

Le lanceur européen a réussi un sans-faute après un vol d'un peu moins de deux heures. Quarante minutes après le décollage, dans une séquence d'une dizaine de minutes, Vega a effectué, comme prévu, une première série de mises sur orbite, pour les sept microsatellites à son bord, laissant apparaître les premiers sourires sous les masques des ingénieurs du Centre de contrôle Jupiter à Kourou. Une heure plus tard, à deux minutes d'intervalle, le plus léger des lanceurs de la gamme Arianespace s'est séparé des deux Cubesats pour un total de 46 nanosatellites (pesant entre... 300 grammes et 150 kilos).

Cette mission, VV16, est un vol de validation du nouveau service européen de lancements de petits satellites. Jan Wörner, directeur général de l'Agence spatiale européenne n'a pas caché son soulagement. Revenant sur le projet de lancement partagé, SSMS, il a évoqué «un projet extrêmement important», près d'un an après l'échec du vol 15. «C'est véritablement le retour en vol de Vega», a souligné Jan Wörner. Un succès d'autant plus important pour Arianespace que la mission concernait 21 clients, issus de 13 pays différents.



Les applications des nano et microsatellites vont de l'observation de la Terre, à la communication, en passant par le développement technologique ou encore la recherche scientifique. Avec cette nouvelle plateforme dédiée aux lancements de petits satellites, Arianespace compte bien marquer des points sur ce marché en plein essor des nano et microsatellites. Le même prototype modulable de lancement partagé est prévu pour Vega C, l'autre configuration du lanceur, et une architecture adaptée à la future Ariane 6 est également prévue.

Le satellite ESAIL toujours en salle d'attente En raison de conditions météorologiques défavorables, le tir de la fusée européenne Vega prévu la nuit dernière depuis le Centre spatial de Kourou a été reporté «d'au moins 72 heures». A son bord, le troisième satellite produit par la société Luxspace de Betzdorf.

Vega représente un enjeu crucial pour l'Europe spatiale, qui va faire son entrée sur un marché en plein essor, où la concurrence - notamment celle de l'américain SpaceX - fait rage: la mission «VV16» est son premier lancement partagé (ou «rideshare»).

Pour rappel, la mission du satellite ESAIL consiste à repérer les bateaux en fonction de leurs émissions radio depuis l'espace pour le compte de l'Agence spatiale européenne. L'engin spatial permet aux autorités maritimes et gouvernementales ainsi qu'à l'industrie de surveiller les pêcheries, de gérer la flotte, de protéger l'environnement ou de contrôler la sécurité. Pesant plus d'une centaine de kilos, il est le plus grand jamais construit par la société établie à Betzdorf.







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.